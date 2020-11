Przybywa tych, którzy do szpitala trafiają za późno. "Starają się jak najdłużej samodzielnie radzić sobie z objawami"

W końcu pojawiła się utrata węchu i smaku. Gdy doszedł do tego ostry kaszel i duszność, trafiła do szpitala. - Uczucie duszności jest zawsze niepokojące, bo po prostu brakuje powietrza. Oddech staje się przyspieszony i płytki, i to już jest duży niepokój. I ten niepokój ma każdy, komu brakuje powietrza – dodaje.

- Duszność to jest określenie subiektywne na uczucie braku tchu. Pacjent najczęściej będzie mówił, że nie może zrobić tak głębokiego oddechu, jak by chciał, że nie może dojść do łazienki, że się zadyszy, zanim dojdzie do łazienki, a wczoraj jeszcze tak nie było – tłumaczy prof. Andrzej Fal, kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych Szpitala MSWiA w Warszawie.

Ważne, by do czasu przyjazdu karetki otworzyć szeroko okno i ograniczyć wysiłek do minimum. - Usiąść sobie wygodnie z fotelu czy na kanapie, otworzyć wcześniej drzwi, by ratownicy mogli wejść, zamknąć pieska w łazience i czekać na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego – wyjaśnia. Pacjent może też w porozumieniu z dyspozytorem dotrzeć do szpitala we własnym zakresie. Ważne, by to nie osoba z dusznością była kierowcą.