Przewodniczący Episkopatu dziękuje lekarzom za ofiarną pracę. "Dobro czasem bywa niedostrzegane"

Zwracam się do wszystkich zajmujących się chorymi ze słowami uznania i podziękowania za Waszą ofiarną, wytrwałą pracę. Jest to posługa niezwykle stresująca. Dobro czasem bywa niedostrzegane - napisał do lekarzy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki.