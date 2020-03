Kurierzy i epidemia. "Dwie strony medalu"

"Mój mąż jest kurierem. Codziennie odwiedza kilkudziesięciu klientów. Dostarcza też paczki do ludzi na kwarantannie. Oddział dostarczył mu płyn do dezynfekcji rąk. Czy to wystarczy?" –pyta jedna z internautek na skrzynce mailowej Kontaktu 24.

Nowe normy bezpieczeństwa

"Są ludzie, którzy po prostu wyciągają rękę"

Apele to jedno, a jak to wygląda w rzeczywistości opowiada pan Bartek. - Są ludzie, którzy po prostu wyciągają rękę i chcą się ze mną przywitać, ale oczywiście tego nie robię. Podaję im wtedy łokieć albo mówię, że przywitamy się jak to minie. Najciekawsze jest to, że to starsi ludzie z reguły tak robią. Najbardziej to się boją zarażenia 30-, 40-latkowie, a ci starsi podchodzą to tego zbyt lekceważąco – ocenia.