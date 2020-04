Bez maseczek, rękawiczek, zachowania dystansu. Przedstawiciele władzy na płycie lotniska bez zabezpieczeń

Antonow An-225 Mrija we wtorek rano wylądował na warszawskim Okęciu i przywiózł tony sprzętu ochronnego do walki z epidemią. Na płycie lotniska pojawili się przedstawiciele rządu i szefowie spółek: KGHM Polska Miedź i Lotos. Nie mieli jednak zabezpieczeń, takich jak maseczki i rękawiczki. Nie utrzymywali też dystansu co najmniej dwóch metrów od siebie, co nakazują przepisy wprowadzone w związku z epidemią.

Na warszawskim Lotnisku Chopina wylądował we wtorek rano Antonow An-225 Mrija, największy wykorzystywany użytkowo samolot transportowy świata, który przywiózł z Chin do Polski ładunek ze środkami do walki z koronawirusem. Na pokładzie znalazło się między innymi siedem milionów maseczek i kilkaset tysięcy kombinezonów ochronnych.

Przedstawiciele władzy bez zabezpieczeń

Po wylądowaniu w Warszawie na płycie lotniska pojawiły się limuzyny, z których wysiedli premier Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin i szefowie spółek Skarbu Państwa: Marcin Chludziński z KGHM Polska Miedź i Paweł Jan Majewski z Lotosu. To spółki, które przygotowały ten transport.

Wszyscy udali się w stronę samolotu bez zabezpieczeń, nie mieli maseczek, nie wszyscy mieli rękawiczki. Nie zachowali również obowiązującego, bezpiecznego dwumetrowego dystansu. Osoby, które rozpakowywały sprzęt medyczny, były wyposażone w środki bezpieczeństwa - miały na sobie kombinezony, maski ochronne i rękawiczki. To było około 30 osób.

Chociaż nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych obowiązywać będzie od czwartku, eksperci od dłuższego czasu wskazują, że zachowanie takie może być niezwykle istotne w walce z koronawirusem.

Przedstawiciele rządu na płycie lotniska bez środków bezpieczeństwa TVN24

Premier na płycie lotniska wydał krótkie oświadczenie. Na spotkaniu z dziennikarzami opowiadał o dostawie.

- Mamy do czynienia z sytuacją dużych niedoborów sprzętu na całym świecie. O taki transport starało się kilka państw. To, że samolot mógł przylecieć do Polski, ten największy samolot transportowy świata, poprzedziły też długie godziny negocjacji, a wcześniej długie dni rozmów - powiedział szef rządu.

Morawiecki o transporcie sprzętu ochronnego: przybyło około 80 ton towarów TVN24

Szef kancelarii premiera na płycie lotniska. Również bez zabezpieczeń

Kiedy część oficjalna się zakończyła, na płycie lotniska pojawił się kolejny rządowy samochód. Wysiadł z niego szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Również bez zabezpieczeń.

Od 20 marca w Polsce obowiązuje stan epidemii. Zamknięte są szkoły, a na ulicy trzeba zachować wobec innych osób dystans co najmniej dwóch metrów. Dotyczy to również osób mieszkających razem w domu z pewnymi wyjątkami, na przykład, gdy opiekujemy się osobą niepełnosprawną lub osobą poniżej 13. roku życia. Zamknięte są restauracje, lasy, parki, plaże, bulwary. Obowiązują limity osób w sklepach oraz w transporcie publicznym. Wszystkim polecono pozostanie w domu, także podczas świąt wielkanocnych.

Od 16 kwietnia wejdzie zarządzenie władz nakładające obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. W sklepach spożywczych obowiązuje nakaz noszenia rękawiczek ochronnych.

Autor:kb/ks