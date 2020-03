"Dużo zapisów praktycznie wykluczających". Przedsiębiorcy o rządowej tarczy

Straty przedsiębiorców licznych branż to widmo utraty pracy dla wielu. To właśnie małe firmy są na bolesne skutki epidemii najbardziej podatne. Rząd chce ekonomiczne uderzenie koronawirusa łagodzić, dlatego przedstawia szereg rozwiązań. Michał Tracz pyta, co o nich sądzą ci, do których wsparcie ma trafić. Materiał magazynu "Polska i Świat".