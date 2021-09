Koronawirus w Polsce. Projekt rozporządzenia zakłada przedłużenie restrykcji do końca października

Obowiązujące obostrzenia covidowe zostaną przedłużone do 31 października tego roku - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów, który został skierowany do podpisu premiera Mateusza Morawieckiego. W rozporządzeniu znalazło się kilka zmian, które dotyczą między innymi wydawania certyfikatów dla osób zaszczepionych przeciw koronawirusowi poza granicami Polski czy uruchomienia połączeń kolejowych z Ukrainą.

Przedłużenie obostrzeń

Projekt zmienionego rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji, z informacją, że został już skierowany do podpisu premiera. Projekt zakłada m.in. przedłużenie do 31 października 2021 r. obowiązywania obecnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego rozporządzenia.

Zmiany w przepisach koronawirusowych

Projekt rozszerza też katalog sytuacji, do których nie stosuje się nakazu zasłaniania ust i nosa – o egzaminy dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdziany dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.