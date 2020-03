Promienie UVC zabijają wirusa, ale człowiek nie może mieć z nimi kontaktu

Lampy emitujące promienie ultrafioletowe sterylizują powietrze z mikroorganizmów, w tym wirusów. Eksperci ostrzegają jednak, że jest to narzędzie, którym powinni się posługiwać fachowcy, a przy nieodpowiednim użyciu może być dla ludzi po prostu niebezpieczne.

Czy lampy antybakteryjne zabijają koronawirusy? - to pytanie regularnie powraca w wiadomościach przysyłanych do redakcji przez użytkowników Kontaktu 24.

Do odkażania powietrza

Jednak, co ważne, lampy sterylizujące promieniami UV, powinny być wykorzystywane wyłącznie do odkażania powietrza we wnętrzach. W żadnym wypadku nie mogą mieć kontaktu z człowiekiem czy ze zwierzętami domowymi.