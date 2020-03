Często jeździł za granicę. Biegli odmówili zbadania przyczyn jego śmierci

Prokuratorzy próbowali zlecić pobranie próbek z ciała zmarłego mieszkańca sołectwa Sławniów w gminie Pilica niedaleko Zawiercia, a następnie ich zbadanie pod kątem przyczyny jego śmierci. Mężczyzna był zawodowym kierowcą, często wyjeżdżał za granicę. Jak twierdzą nasi rozmówcy z prokuratury, zmarły kierowca nie był poddany kwarantannie, ani nie przebywał w szpitalu. Do jego śmierci miało dojść w domu.

Był zakażony SARS-CoV-2?

Mężczyzna cierpiał na liczne schorzenia, a mimo to jego pracodawca wysyłał go w częste kursy za granicę. Prokuratura w Zawierciu prowadzi postępowanie, które ma wyjaśnić, czy w związku z tym pracodawca nie naraził kierowcy na niebezpieczeństwo.

Odmówili sekcji, wciąż szukamy biegłych

Łukasz Ruciński: - Czy doszło do odmowy przeprowadzenia badania?

Prokurator Piotr Wróblewski: - Prokuratura Rejonowa w Zawierciu prowadzi ustalenia co do instytucji specjalistycznej lub biegłego indywidualnego, które przeprowadzą sekcję sądowo-lekarską.

ŁR: - Z tego, co rozumiemy, to Prokuratura Rejonowa kontaktowała się z Zakładem Medycyny Sądowej w Katowicach, ale nie było oficjalnej korespondencji i zakład odmówił przeprowadzenia takich badań?

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że przedstawiciele zakładu mieli stwierdzić, że nie mają odpowiednich środków ochrony, by zbadać zmarłego, wobec którego mogło istnieć podejrzenie, że mógł mieć styczność z koranawirusem.

W poniedziałek prokurator Wróblewski potwierdził nam, że wciąż nie znaleziono nowych biegłych: - Jeszcze żaden nie został powołany do przeprowadzenia sekcji. Nastąpi to prawdopodobnie dzisiaj lub jutro (we wtorek - przyp. red.).