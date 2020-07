Prokuratorzy ostrzegali przed koronawirusem. Zajęli się nimi rzecznicy dyscyplinarni

"Tak, trwają takie postępowania"

Tego dnia, na antenie TVN24 omawiany i cytowany był artykuł z portalu tvn24.pl., w którym wypowiadali się prokurator Wypych i Krasoń . Obaj prokuratorzy potwierdzają, że trwają postępowania dotyczące ich wypowiedzi w tym właśnie materiale. - Tak, trwają takie postępowania, dotyczą moich i prokuratora Mariusza Krasonia wypowiedzi dla portalu tvn24.pl na temat przygotowania prokuratury do zapewnienia bezpieczeństwa pracy prokuratorom, pracownikom prokuratury i innym osobom przebywającym w budynkach prokuratur w tym okresie. O szczegółach nie mogę mówić. Prokuratorzy, którzy publicznie wypowiadali się na temat przygotowania prokuratury do pandemii, działali wyłącznie w interesie społecznym. Dlatego jestem zdziwiony inicjowaniem takich postępowań - mówi Wypych.

"Obecnie nie jesteśmy odpowiednio przygotowani"

"W obronie życia, zdrowia i bezpiecznych warunków pracy"

"Dwa kombinezony"

Czy staną przed Sądem Dyscyplinarnym?

Najwyższa kara to usunięcie z zawodu

Rzecznicy dyscyplinarni nie zdecydowali jeszcze, czy z fazy postępowania wyjaśniającego wobec Wypycha i Krasonia przejść do postępowania dyscyplinarnego i skierować wnioski przeciwko nim do Sądu Dyscyplinarnego. Gdyby do tego doszło, to najwyższa kara, jaka mogłaby grozić obu prokuratorom, to usunięcie z zawodu. Inne możliwe kary to m.in. usunięcie z funkcji, przeniesienie służbowe, obniżenie wynagrodzenia i kara pieniężna.