Projekt rozporządzenia: testy komercyjne nie dla osób w kwarantannie i z objawami zakażenia

Minister zdrowia przygotował projekt rozporządzenia dotyczącego laboratoriów, które będą uprawnione do prowadzenia diagnostyki COVID-19. W projekcie znalazły się wytyczne oraz zapis, który zakazuje wykonywania badań komercyjnych, niefinansowanych z budżetu państwa, osobom w kwarantannie, izolacji i tym, które mają objawy zakażenia koronawirusem.

Projekt rozporządzenia pojawił się w piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Jako pierwsza opisała go "Gazeta Wyborcza".

Comiesięczna weryfikacja próbek

Minister zdrowia określa w projekcie wymogi dla laboratoriów zajmujących się diagnostyką COVID-19 do zakwalifikowania ich na listę uprawnionych do tego placówek.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, laboratorium zostaje wpisane do tego wykazu "po spełnieniu określonych przez Zespół do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID wymagań dotyczących personelu medycznego, zapewnienia ciągłości wykonywania badań laboratoryjnych wykonywanych w ramach diagnostyki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną".

Dodatkowo każda placówka po wpisaniu do wykazu będzie musiała w ciągu dwóch tygodni wysłać do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny próbkę badania laboratoryjnego w celu jej weryfikacji. Proces ten będzie musiał być powtarzany co miesiąc.