Szef KPRM: szacujemy, że powstanie około 8 tysięcy punktów szczepień w całym kraju

Przekazał, że na stronie znajdują się wszystkie informacje o tym, jakie warunki muszą spełniać takie podmioty lecznicze. - Przez najbliższe 7 dni, do 11 grudnia, takie zgłoszenia można składać - dodał. Mówił, że po tej dacie, w zależności od tego, ile podmiotów się zgłosi do programu, zostanie podjęta decyzja, ile szpitali rezerwowych zostanie w dużych miastach wykorzystanych jako dodatkowe punkty masowych szczepień.

Dworczyk: w sakli kraju może być 8 tysięcy punktów

- Naszym celem jest stworzenie punktów, w których można się szczepić w każdej gminie. Szacujemy, że w skali Polski może to być około 8 tysięcy punktów. Oczywiście w dużych aglomeracjach będą to dodatkowo właśnie szpitale rezerwowe - zaznaczył.

Dworczyk: w operacji szczepień weźmie udział 40-50 tysięcy personelu medycznego

- Przy czym - co jest ważne i na co będziemy kładli nacisk - chcemy, żeby program szczepień nie zakłócił normalnego funkcjonowania przychodni, POZ-ów, nie zakłócił tych szczepień, które muszą być terminowo wykonywane. Krótko mówiąc, żeby ta operacja szczepień była jak najmniej uciążliwa z punktu widzenia pacjenta - mówił Dworczyk.

Przekazał, że w każdej gminie będzie funkcjonować co najmniej jeden mobilny punkt szczepienny. - Po to, żeby osoby, które same nie mogą dotrzeć na szczepienie, mogły liczyć na to, że zespół szczepienny przyjedzie i wykona szczepionkę na miejscu - mówił Dworczyk. Jak wyjaśnił, chodzi między innymi o osoby z niepełnosprawnościami.