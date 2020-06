"Wymóg dwumetrowych odstępów nie jest przestrzegany. Wystarczy wyjść na miasto"

Nie należy spodziewać się, że rozluźnienie restrykcji nie przełoży się na wzrost liczby osób zakażonych. To po prostu wynika z natury wirusa i drogi jego przenoszenia się - mówił w TVN24 profesor Zbigniew Gaciong z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego zdaniem "za jakiś czas" restrykcje nie będą efektywne, "gdyż społeczeństwo nie będzie się już ich słuchać".

- Myślę, że ważne jest, aby podkreślić, że nie obserwujemy jakiegoś znaczącego wzrostu liczby zgonów. To bardzo istotne. Zwiększenie liczby zakażeń w ostatnich dniach może być - pewnie jest w pewnym sensie - pochodną tego, że testujemy coraz większą liczbę osób. W związku z tym będziemy wykrywali coraz większą liczbę pacjentów - wskazywał.

- Natomiast nie należy spodziewać się, że rozluźnienie restrykcji nie przełoży się na wzrost liczby osób zakażonych. To po prostu wynika z natury wirusa i drogi jego przenoszenia się - podkreślił.

"Myślę, że ten wymóg dwumetrowych odstępów nie jest teraz powszechnie przestrzegany"

- Ale moim zdaniem to, co zresztą od samego początku ma miejsce w Polsce i co obserwujemy teraz, pokazuje, że udaje się nam przejść przez tę pandemię w miarę suchą nogą - ocenił gość TVN24.