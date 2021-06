"Opieka zdrowotna wymaga nie nędznych 7 procent za parę lat, tylko natychmiastowego, gigantycznego zastrzyku"

- Nie wiem w oparciu o co pan minister to mówił. Gdybym znał te dane, być może mógłbym się wypowiedzieć - skomentował Flisiak. Według niego "bardziej prawdopodobna jest druga połowa września". - Ale opieram swoje przypuszczenie o doświadczenia z ubiegłego roku - zauważył. Dodał, że "wszystkie koronawirusy w klimacie umiarkowanym wykazują sezonowość".

Zwrócił też uwagę, że na jesieni do szkół powrócą uczniowie.

"Tu nie chodzi o medale"

- Ja jestem lekarzem, naukowcem. W tej chwili mnie, jako lekarza, zaprzątają inne rzeczy niż wróżenie z fusów - mówił dalej. Na pytanie, czy chodzi mu tu o stan polskiej ochrony zdrowia, potwierdził. - Sprawdza się to, o czym mówiłem, że gdy skończy się pandemia, będzie się usiłowało o nas zapomnieć, zwłaszcza o tych, którzy zaangażowali się na samym początku (epidemii) - mówił.

Na wspomnienie o wtorkowym odznaczeniu przez prezydenta Andrzeja Dudę osób zasłużonych w działalności na rzecz zwalczania epidemii COVID-19 , Flisiak odparł, że "tu nie chodzi o medale", tylko o to, "co dzieje się w szpitalach".

- Jeśli dowiaduję się dzisiaj, że obniża się wynagrodzenia lekarzom, którzy pracowali w pandemii w mojej klinice, to nie mam dzisiaj dobrego nastroju - przyznał. Pytany, co jest powodem obniżenia wynagrodzenia, odpowiedział: - Cięcia kosztów.

Tłumaczył, że "polska opieka zdrowotna wymaga w tej chwili nie nędznych siedmiu procent za parę lat, tylko natychmiastowego i gigantycznego zastrzyku". - Jeżeli w tej chwili mamy katastrofę, to za jakieś dziesięć lat będzie to, co mówił pewien klasyk: nie będzie niczego - alarmował. Wyjaśnił, że nie chodzi mu o "dodatek covidowy, o który walczy Naczelna Rada Lekarska", ale o "normalne, kontraktowe wynagrodzenie".