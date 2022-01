Członek Rady Medycznej: celem rządu powinno być zwalczanie pandemii, ale pojawia się mur

Formuła Rady Medycznej przy premierze się chyba wyczerpała z tego powodu, że nie jesteśmy w stanie przeforsować żadnych działań - mówił w TVN24 profesor Robert Flisiak, członek Rady Medycznej. Jak dodał, celem rządu powinno być zwalczanie pandemii, ale "w pewnym momencie pojawia się mur nie do przebicia w postaci mitycznej większości parlamentarnej". Wirusolog profesor Krystyna Bieńkowska-Szewczyk zwróciła z kolei uwagę na "niezrozumiale wysoką" liczbę ofiar śmiertelnych koronawirusa w Polsce.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował we wtorek, że minionej doby odnotowano 11,4 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, zmarły 493 osoby z COVID-19. We wtorek liczba osób, które zmarły od początku pandemii w Polsce przekroczyła już ponad 100 tysięcy.

O sytuacji pandemicznej w Polsce we wtorkowych "Faktach po Faktach" mówili: profesor Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz profesor Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, wirusolog, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Profesor Bieńkowska-Szewczyk o "dysproporcji" zakażeń i liczbie ofiar śmiertelnych

Profesor Krystyna Bieńkowska-Szewczyk odniosła się do liczby ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19 w Polsce. - Jestem tym przerażona od samego początku. Już dawno zwracałam uwagę na dysproporcję między liczbą zakażeń w Polsce, a liczbą osób, które na te chorobę umierają. To była jakaś niezrozumiale wysoka liczba i dalej tak jest - oceniła.

- Dzisiaj przekroczyliśmy granicę 100 tysięcy, ale wiadomo z wielu źródeł, że w rzeczywistości tych osób może być znacznie więcej. Temu poświecono niezwykle mało uwagi. Cały czas była mowa o łóżkach, o możliwości leczenia, ale cały czas nikt tego nie komentował. Bardzo mało było prób analizy tego tragicznego zjawiska - mówiła.

Jak dodała, "te liczby nie są całkowicie zrozumiałe, dlaczego tak dużo osób umiera w naszym kraju". - Nie jesteśmy krajem tak zwanego trzeciego świata. Mamy system ochrony zdrowia, który - jak wszyscy wiemy - jest niedofinansowany, ma szereg problemów, ale istnieje. To jest kraj europejski, w którym leczenie jest osiągalne - zauważyła wirusolog.

- Mamy szczepienia powiedzmy osiągalne. Wiadomo, że się nie szczepimy w takim stopniu, w jakim należałby oczekiwać, ale mamy możliwość szczepienia się. Więc co się dzieje, że akurat w Polsce i w kilku krajach naszego regionu jest tak dużo zgonów i to się nasila - pytała. Jak dodała, "w miarę postępu pandemii te liczby są dramatycznie duże i one wcale nie maleją".

"Mamy zdewastowaną infrastrukturę opieki zdrowotnej"

Pytany o to, co doprowadziło do tak dużej liczby ofiar śmiertelnych w Polsce, profesor Robert Flisiak, członek Rady Medycznej przy premierze Mateuszu Morawieckim, przyznał, że "to jest bardzo złożony problem". - Ale powiedzmy sobie szczerze - to nie jest prawdziwa liczba. 100 tysięcy to osoby zidentyfikowane, którym wykonano test, u których wykryto zakażenie. Poza tym są jeszcze zgony nadmiarowe. Szacuje się, że to jest drugie tyle. Można powiedzieć, że to 200 tysięcy jest liczbą, którą powinniśmy dzisiaj uczcić ciszą - powiedział.

- Przyczyną na pewno jest to, że mamy zdewastowaną infrastrukturę opieki zdrowotnej. Drugi problem - a może taki, który jest najważniejszy - to fakt, że mamy najmniej w Europie lekarzy i pielęgniarek w przeliczeniu na milion mieszkańców. (…) Nie jest tak, że jesteśmy na końcu peletonu. Jesteśmy daleko za peletonem. Jeżeli nie ma personelu, to nawet gdyby był sprzęt, gdyby była infrastruktura, to niewiele można zrobić. A tego sprzętu i infrastruktury nie ma i on się sypie coraz bardziej - tłumaczył.

Jak dodał, "fakt, że nie szczepimy się, wpływa na ciągły wzrost liczby osób, które umierają z powodu COVID-19". - Niestety, to nie jest perspektywa jasna, jednoznaczna, jeżeli mówimy, że omikron ma łagodniejszy przebieg. To może nie dotyczyć Polski. Pamiętajmy, że wraz z utrudnieniem dostępu do opieki zdrowotnej dla innych chorych, to oni będą umierali. Ta śmiertelność ponadwymiarowa będzie odgrywała coraz większą rolę - mówił.

Profesor Flisiak o działaniach Rady Medycznej

Członek Rady Medycznej przy premierze Morawieckim przyznał, że Rada od pewnego czasu nie jest słuchana. - Na początku naszej współpracy w ramach Rady byliśmy pełni entuzjazmu, bo nas słuchano, bo wdrażano działania. Może nawet bardziej ważne było to, że pod wpływem naszych opinii nie wdrażano pewnych działań szkodliwych - mówił.

- Od pewnego czasu frustracja stopniowo narasta i zniechęcenie, zwłaszcza jeżeli słyszymy od członków rządu, którzy powinni wspierać wszelkie działania proszczepienne, głosy atakujące nas (…). My oczekujemy, że skoro powołał nas premier, wykonujemy swoją pracę pro publico bono, oczekujemy przynajmniej akceptacji czy szacunku ze strony innych członków rządu i administracji publicznej oraz wsparcia w tych działaniach - powiedział.

- Trzeba zdecydować, czy celem rządu jest zwalczenie pandemii, czy może przyświecają inne cele - zaznaczył Flisiak. Powtórzył raz jeszcze, że celem rządu "powinno być zwalczanie epidemii i tak wynika z deklaracji, ale przecież wszyscy wiemy, że w pewnym momencie pojawia się mur nie do przebicia w postaci mitycznej większości parlamentarnej".

Zdaniem gościa TVN24 "formuła [Rady Medycznej - przyp. red.] się chyba wyczerpała z tego powodu, że nie jesteśmy w stanie przeforsować żadnych innych działań, które zostały już sprawdzone i wypróbowane w innych krajach".

Autor:ft//now

Źródło: TVN24