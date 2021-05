"Wirusa już u nich nie stwierdzamy, ale płuca uległy całkowitemu zniszczeniu. Oni już innego ratunku nie mają"

"Mamy kolejne zgłoszenie dawcy. Przez dwa tygodnie nie było nic"

Zembala: u chorych, którzy ciężko przeszli covid, płuca uległy zniszczeniu

- To, co widzimy teraz, to chorzy, którzy przeszli covid ciężko i musieli być albo podłączeni do respiratora albo do urządzenia typu ECMO. Wirusa już u nich nie stwierdzamy, natomiast płuca uległy całkowitemu zniszczeniu. Oni dzisiaj są na pierwszych miejscach oczekujących do transplantacji płuc - zwrócił uwagę. - Oni już innego ratunku nie mają. To są chorzy, którzy bardzo ciężko tę chorobę przeżyli - dodał.