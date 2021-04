"Trzeba po długim weekendzie dopuścić do działania restauracje i bary na wolnym powietrzu"

Połączenie prozdrowotnych zachowań z rozszerzającym się programem szczepień, przy tej skali gigantycznych zachorowań, które mamy w kraju, z czasem doprowadzi do odporności stadnej - mówił w "Kropce nad i" profesor Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W jego ocenie "należy zachować zdrowy rozsądek i bardzo powoli luzować restrykcje".

"To świadczy o stanie zdrowotnym naszego społeczeństwa"

- To jest, niestety, tragiczna sprawa. Przyczyn na pewno jest wiele. To świadczy także o stanie zdrowotnym naszego społeczeństwa. Bo myślę, że służba zdrowia zdecydowanie usprawniła swoje działania - ocenił w "Kropce nad i" w TVN24 profesor Krzysztof Simon.

Przedstawiając profil pacjenta covidowego, powiedział, że w dalszym ciągu do jego szpitala trafiają przede wszystkim "pacjenci wiekowi, którzy się nie zaszczepili". - Niestety, mam też dwie młodsze osoby poniżej 40. roku życia w bardzo złym stanie, co wcześniej praktycznie się nie zdarzało - przyznał.

Dodał, że głównie chodzi o osoby z chorobami towarzyszącymi, otyłością, cukrzycą, nadciśnieniem oraz chorobami nowotworowymi, a także tych, którzy zwlekają ze zgłoszeniem się do szpitala. - Ta idea, żeby wszyscy mieli pulsoksymetry w czasie pandemii jest słuszna, ale nie ma co się bronić przed pójściem do szpitala. Bo my na pewnych etapach jeszcze jesteśmy w stanie pomóc, a potem już nie - tłumaczył gość "Kropki nad i".