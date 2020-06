Do sytuacji pandemicznej w Polsce odniósł się w "Faktach po Faktach" profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyznał, że "na wypalenie (wirusa - red.) by specjalnie nie liczył". - Są dwie opcje, które są rozpatrywane. Jedna rzecz to jest odporność stadna, która niestety wygląda na to, że jest trochę mrzonką, natomiast druga opcja, bardzo mało prawdopodobna, jest taka, że pojawi się jakiś wariant, który faktycznie będzie łagodniejszy, który nie będzie powodował tak ciężkiej choroby - mówił prof. Pyrć.

"Może się wydarzyć tak, że konsekwencje tych zakażeń zobaczymy dopiero za jakiś czas"

- To, co my widzimy w laboratorium, to jest to, że ten wirus faktycznie może zakażać bardzo dużo organów, że to nie jest wirus, który zakaża tylko płuca, tylko faktycznie znacznie więcej tkanek, części naszego ciała może ulec zakażeniu. Dane kliniczne, które płyną ze szpitali, potwierdzają to, że u części pacjentów dochodzi do takiego wielonarządowego zakażenia i przebieg tej choroby jest wtedy dosyć dramatyczny - mówił prof. Pyrć.