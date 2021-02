"Boję się, że to nie koniec". Wirusolog ostrzega i apeluje

Profesor Włodzimierz Gut zauważył, że zakażenia ustabilizowały się na poziomie 8-9 tysięcy, a to jest prawie dwa razy tyle, ile było. - Boję się, że to nie koniec, dlatego, że to są przypadki galeriowe, a jeszcze dojdą nam przypadki stokowe – powiedział. Jak ocenił "poziom zakażeń jest zależny od zachowania ludzi, bo to oni roznoszą koronawirusa".