Profesor Piekarska o szczepieniach: blisko połowa Polaków straciła instynkt samozachowawczy

Profesor Piekarska: spełnił się najczarniejszy scenariusz

- Spełnił się najczarniejszy scenariusz, który od początku zapowiadaliśmy, że jeżeli szybko nie zaszczepimy większości populacji, to niestety wirus zmutuje i nawet nasze szczepienia okażą się niewydolne. I niestety tak się stało - powiedziała Piekarska. - Mam wrażenie, że 45 procent polskiego społeczeństwa całkowicie straciło instynkt samozachowawczy - dodała. Podkreśliła, że "pacjent zaszczepiony nawet jeżeli zachoruje, choruje zupełnie inaczej. I nie umiera. My to widzimy codziennie".

Odnosząc się do liczby zgonów, która w Polsce przekroczyła już 100 tysięcy, oceniła, że to "kompletny dramat". - Mnie nie trzeba tłumaczyć, że to są cyferki, bo te zgony przechodzą przez nasze ręce, to ja wydaję te karty zgonu, to ja rozmawiam z rodzinami tych ludzi, którzy zmarli - mówiła w TVN24 profesor Anna Piekarska z Rady Medycznej. Podkreśliła, że "bardzo często to są rodziny dalej niezaszczepione, które nie łączą faktów, że ten człowiek zmarł, bo się nie zaszczepił".