Duża liczba zgonów z powodu COVID-19 w Polsce. Profesor Piekarska o ogromnym błędzie

O przyczynach dużej liczby zgonów z powodu COVID-19 mówiła w sobotę w "Jeden na jeden" profesor Anna Piekarska - była członkini Rady Medycznej przy premierze z Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jej zdaniem, "ogromnym błędem było niespowodowanie przyspieszenia szczepień po czerwcu ubiegłego roku". Dodała, że kosztowało nas to około 50 tysięcy zgonów jesienią. Dodała, że "epidemia skręca nawet o 90 stopni", przebieg COVID-19 jest lżejszy i "to chyba jedno z największych zaskoczeń" ostatnich dwóch lat.

Od początku pandemii w Polsce potwierdzono ponad pięć milionów infekcji, zmarło ponad 106 tysięcy osób. We wtorek w trakcie debaty o projekcie ustawy covidowej zwanej lex Kaczyński minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek mówił, że "podstawową przyczyną tych śmierci jest przede wszystkim niedobór w służbie zdrowia, niedobór kadr lekarskich i pielęgniarskich, 60 tysięcy wakatów wśród lekarzy".

Prof. Anna Piekarska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, była członkini Rady Medycznej przy premierze powiedziała, że jest to niewątpliwie jedna z przyczyn. - Mamy najniższy w Europie odsetek lekarzy i pielęgniarek, na tysiąc, czy sto tysięcy mieszkańców - dodała.

Jej zdaniem, "ogromnym błędem było niespowodowanie przyspieszenia szczepień po czerwcu ubiegłego roku, kiedy było widać, że wszyscy, którzy już z własnej, nieprzymuszonej woli się zaszczepili, a resztę trzeba będzie przekonywać".

- Tutaj te akcje (działania - red.) nie poszły, co kosztowało nas około 50 tysięcy zgonów jesienią - powiedziała Piekarska. - To jest dramat - dodała.

Podała przykład Danii, gdzie zaszczepione zostało 80 procent populacji, a 60 procent przyjęło trzecią dawkę.

Pytana, jak osiągnąć ten wynik w Polsce, odparła, że nie wie. - Imaliśmy się wszystkich metod w tym panelu doradczym i próbowaliśmy naprawdę wszystkiego - podkreśliła była członkini Rady Medycznej.

- Większość krajów radzi sobie certyfikatami covidowymi, weryfikacją szczepień osób, które uczestniczą w życiu publicznym. (…) To był ten klucz, naszym zdaniem, do sukcesu, czyli coś, czego się absolutnie nie udało osiągnąć (w Polsce - red.) i co zostało zbojkotowane przez pewne warstwy klasy politycznej – dodała.

Piekarska: Epidemia COVID-19 skręca, przebieg choroby jest łagodniejszy

Piekarska została zapytana o słowa prezydenta Andrzeja Dudy,, który powiedział, że koronawirus zaczyna się przeradzać we w miarę normalną grypę. - Porównanie z grypą jest co najmniej nieuprawnione w moim odczuciu. To jest zupełnie inna choroba – powiedziała.

Natomiast, jak dodała, "epidemia skręca nawet o 90 stopni". - To chyba jedno z największych zaskoczeń w epidemii, która nas cały czas zaskakuje od dwóch lat – oceniła.

Dodała, że zaskakuje przede wszystkim łagodność przebiegu. - Chorzy, którzy nawet trafiają do szpitala, głównie są to jednak osoby niezaszczepione, są bez zapalenia płuc. To jest podstawowa różnica, że nie obserwujemy zapaleń płuc lub ciężkich zapaleń płuc. Ci pacjenci są generalnie w dużo lepszym stanie, nie mają dramatycznych konsekwencji. U mnie w oddziale od początku tego roku nie było żadnego zgonu, nie przenieśliśmy żadnego pacjenta na oddział intensywnej terapii. To nie świadczy o tym, że inaczej leczymy, bo mamy te same leki. (…) Generalnie najwięcej zmieniło się w przebiegu choroby - mówiła.

Autor:js/adso

Źródło: TVN24