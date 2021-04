"Kiedy udostępnimy wszystkim szczepienia, powinniśmy wprowadzić odpłatność za leczenie COVID-19"

Z jednej strony jestem za tym, żeby tak właśnie się stało, a z drugiej strony wiem, że i tak pewne zbuntowane grupy tego nie uczynią - mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 psycholog i socjolog doktor Joanna Heidtman pytana o to, czy jej zdaniem szczepienia przeciw koronawirusowi powinny być obowiązkowe. - Zamiast penalizować brak szczepienia, to po momencie, kiedy udostępnimy wszystkim szczepienia, powinno się wprowadzić odpłatność za leczenie COVID-19 - mówiła profesor Anna Piekarska, członkini Rady Medycznej przy premierze.

Profesor Piekarska: w pewnym momencie powinno się wprowadzić odpłatność za leczenie na COVID-19

Profesor Piekarska odpowiedziała przecząco. - Uważam, że zamiast penalizować (brak) szczepienia, to po momencie, kiedy udostępnimy wszystkim szczepienia, powinno się wprowadzić odpłatność za leczenie COVID-19 - powiedziała.

Pytana, czy proponowała już takie rozwiązanie premierowi, odpowiedziała: - Jeszcze nie, ale z chęcią to uczynię.

- Tyle się zmieniło w tej pandemii, dokonaliśmy tylu rzeczy, które wydawały się niewyobrażalne półtora roku temu, że wydaje mi się, że jest najwyższy czas na to, żeby fundamentalne rzeczy, takie właśnie jak odpłatność za leczenie chorób, przeciwko którym państwo oferuje szczepienia, a my z tego nie korzystamy, żebyśmy za to leczenie po prostu płacili sami - mówiła dalej członkini Rady Medycznej przy premierze.