Potrzebny nam jest społeczny entuzjazm i społeczna odpowiedzialność. My lekarze sami nie pokonamy wirusa, musimy pokonać go razem z całym społeczeństwem - mówił w TVN24 profesor Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Jego zdaniem "postawy negujące istnienie koronawirusa powinny być ścigane" przez państwo.

Naczelna Rada Lekarska przyjęła 6 listopada stanowisko, w którym zaproponowała szereg zmian w strategii walki z koronawirusem dotyczących między innymi testowania, zwiększenia bazy miejsc w szpitalach i finansowania świadczeń zdrowotnych. Lekarski samorząd podkreślił, że tworzenie aktów prawnych musi odbywać się we współpracy ze środowiskiem medycznym.

"Oferowaliśmy pomoc ekspercką. Niestety nie chciano skorzystać z naszych rad"

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej profesor Andrzej Matyja był we wtorek gościem TVN24. Ocenił, że w Polsce "przez wiele miesięcy rzeczywistość była zakłamywana". - My się buntowaliśmy i buntujemy się nadal, jeśli będzie zakłamywana - powiedział. Zaznaczył jednak, że obecny minister zdrowia Adam Niedzielski, który zastąpił Łukasza Szumowskiego "już nie zakłamuje rzeczywistości".

- My oferowaliśmy pomoc ekspercką, bezinteresownie. Niestety nie chciano skorzystać z naszych rad. Chcieliśmy przekazywać informacje, ale one nie trafiały pomimo naszych apeli, pism, byliśmy traktowani jak niepotrzebni w doradztwie rządowym - mówił Matyja.

"Postawy negujące istnienie koronawirusa powinny być ścigane"

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej podkreślał, że "w tej chwili musimy promować odpowiednie postawy obywatelskie, potępiać postawy nieodpowiedzialne i to powinno należeć do państwa".

- Jeżeli słyszę, że my w szpitalach przetrzymujemy statystów i że koronawirusa nie ma, to taka osoba pewnie swoją wiedzę ma z czasów starożytności. Warto ją czasem uaktualnić - dodał.

Jego zdaniem "postawy negujące istnienie koronawirusa i związane z nim niebezpieczeństwa powinny być ścigane jako obowiązek państwa". - Potrzebny nam jest społeczny entuzjazm i społeczna odpowiedzialność, by wreszcie wygrać z epidemią. My lekarze, personel medyczny, sami nie pokonamy wirusa. Musimy pokonać go razem z całym społeczeństwem - mówił profesor.