Premier mówił o "wygrywaniu z epidemią". Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej: nie byłbym optymistą

Takich dobrych nowin z ust polityków słyszeliśmy bardzo wiele i od dawna. Czy one się sprawdziły? Chyba nie - powiedział w "Faktach po Faktach" prezes Naczelnej Rady Lekarskiej profesor Andrzej Matyja, komentując słowa premiera o tym, że "wygrywam z epidemią" COVID-19. - Z bardzo dużą rezerwą podchodzimy do takich euforycznych wypowiedzi - wyjaśniła Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5733 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. To dwa razy mniej niż dzień wcześniej, gdy przekazano informację o 11 483 infekcjach. Zmarło 121 chorych z COVID-19. Ostatniej doby wykonano ponad 25,1 tysiąca testów.

"Ja nie byłbym takim optymistą"

Matyja zauważył, że "takich dobrych nowin z ust polityków słyszeliśmy bardzo wiele i od dawna". - Czy one się sprawdziły? Chyba nie - powiedział. - Ja nie byłbym takim optymistą, zwłaszcza kiedy przeanalizujemy ilość wykonanych testów w ostatnim okresie. Jest ona najmniejsza od października - dodał prezes NRL.

Małas: po liczbie zgonów oceniamy, jaki jest stan naszego społeczeństwa w epidemii

Małas uznała, że "to jest zdecydowanie za wcześnie" na ocenę, że wygrywamy z epidemią. - Nadal jeszcze mamy bardzo wysoką liczbę ciężko chorych pacjentów, nadal jeszcze mamy bardzo wysoką liczbę zgonów - zwracała uwagę.

W minionym tygodniu, między 23 a 29 listopada, zmarło w naszym kraju łącznie 3411 zakażonych. Jest to najwyższy tygodniowy bilans zgonów osób zakażonych koronawirusem w Polsce.

Jak wyjaśniała, "to po liczbie zgonów oceniamy, jaki jest stan naszego społeczeństwa w epidemii". - Stąd z bardzo dużą rezerwą podchodzimy do takich euforycznych wypowiedzi. Oczywiście to jest nasze życzenie - wszystkich, zarówno medyków, jak i polityków, społeczeństwa - żeby zaczęła spadać realnie liczba chorych - powiedziała prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.