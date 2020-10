Profesor Horban: to zależy od nas, jaka będzie dzienna liczba zakażeń

Nie wiemy, do jakiego dziennego poziomu zakażeń dojdziemy - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Andrzej Horban. - To zależy od nas i od reakcji na to co się dzieje całego społeczeństwa. Bez współpracy wszystkich bardzo trudno jest przewidywać - dodał. Jak mówił, "teraz mamy powtórkę z tego, co było na wiosnę, w troszkę innych warunkach". - To jest ten sam wirus, ale on jest bardziej zaraźliwy. Jest bardziej zaraźliwy, ale mniej zjadliwy, to znaczy daje mniej zgonów. Jak mniej, tego jeszcze nie wiemy, z każdym miesiącem powinien dawać mniej - wyjaśniał.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 11 742 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Przekazano także informację o śmierci 87 osób, u których stwierdzono infekcję SARS-CoV-2. Łącznie w Polsce od początku pandemii koronawirusem zakaziły się ponad 253 tysiące osób.

Profesor Andrzej Horban, krajowy konsultant do spraw chorób zakaźnych, szef specjalnej grupy rządowych doradców epidemiologicznych i główny doradca premiera ds. walki z COVID-19, w "Faktach po Faktach" w TVN24 był pytany, do jakiego dziennego poziomu zakażeń dojdziemy.

- Tego nie wiemy. To zależy od nas i od reakcji na to co się dzieje całego społeczeństwa. Bez współpracy wszystkich bardzo trudno jest przewidywać - powiedział. - Ja mogę powiedzieć co możemy wytrzymać z punktu widzenia ochrony zdrowia i o co w tym wszystkim chodzi - dodał.

- Jest infekcja spowodowana przez wirusa, która się przenosi drogą kropelkową. Wirus jest nowy, ponieważ pokazał się u nas w styczniu, w lutym, w marcu. Jeżeli nie ma leczenia, jeżeli nie ma szczepionki, a większość społeczeństwa, czy 60-70 procent społeczeństwa jest podatna, to niewiele możemy zrobić, poza tzw. lockdownem, czyli to, co się działo na wiosnę - ocenił profesor Horban.

Jak mówił, "teraz mamy powtórkę z tego, co było na wiosnę, w troszkę innych warunkach". - Mianowicie to jest ten sam wirus, ale on jest bardziej zaraźliwy. Jest bardziej zaraźliwy, ale mniej zjadliwy, to znaczy daje mniej zgonów. Jak mniej, tego jeszcze nie wiemy, bo z każdym miesiącem powinien dawać mniej - wyjaśniał.

