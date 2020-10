Jeżeli nie ma leczenia, to mogą być tylko środki ochronne - mówił w piątek na konferencji prasowej profesor Andrzej Horban, tłumacząc mające obowiązywać od soboty ograniczenia w całym kraju. Zwrócił uwagę na to, że "środkiem ochronnym byłaby szczepionka". - Serdecznie pozdrawiam tutaj ruchy antyszczepionkowe. Jeżeli państwo chcą zobaczyć, jak wyglądałby świat bez szczepionek, to bardzo proszę obserwować - powiedział.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił najnowsze obostrzenia, które mają zacząć obowiązywać w sobotę. Dotyczą one edukacji, gospodarki oraz życia społecznego.

Na konferencji przemawiali także między innymi krajowy konsultant do spraw chorób zakaźnych, szef specjalnej grupy rządowych doradców epidemiologicznych i główny doradca premiera ds. walki z COVID-19 profesor Andrzej Horban.

"Pozdrawiam tutaj ruchy antyszczepionkowe. Tak dokładnie wygląda świat bez szczepionek"

Prof. Horban mówił, że "jeżeli jest jakaś choroba, to najlepiej jest mieć na nią lekarstwo". - Otóż lekarstwa w tej chwili nie mamy - dodał.

Jego zdaniem COVID-19 to "byłaby zupełnie prosta choroba typu infekcja górnych dróg oddechowych, gdyby nie to, że 20 procent naszych pacjentów wymaga tlenoterapii". - Im ktoś jest starszy, tym częściej ta walka kończy się niepowodzeniem. Człowiek jest przyjmowany na oddział intensywnej terapii, a to już jest niesłychanie poważne zagrożenie życia - zwrócił uwagę.

Główny doradca premiera ds. walki z COVID-19 ocenił, że "jeżeli nie ma leczenia, to mogą być tylko środki ochronne". - Takim środkiem ochronnym byłaby szczepionka - wskazał. - Serdecznie pozdrawiam tutaj ruchy antyszczepionkowe. Jeżeli państwo chcą zobaczyć, jak wyglądałby świat bez szczepionek, to bardzo proszę obserwować. Tak dokładnie wygląda świat bez szczepionek - podkreślił prof. Horban.

Jak mówił, "szczepionka będzie albo i nie - może zdążymy ją zrobić, może nie zdążymy - w związku z tym pozostały nam tylko tak zwane niefarmakologiczne interwencje". Jak zauważył, cały czas używany jest termin "restrykcje". - To nie są restrykcje. To są środki zapobiegające epidemii, zwalczające epidemię, ratujące życie ludzkie - wyjaśnił.

"Mamy do czynienia z odmianą wirusa, która łatwiej zakaża"

Jak mówił profesor Horban, "w tej chwili mamy do czynienia z odmianą wirusa, która łatwiej zakaża". - W związku z tym ten wzrost zakażeń jest bardzo szybki, ale też na pocieszenie: nie jest aż tak zjadliwy jak w pierwszej fali, to znaczy charakteryzuje się mniejszą śmiertelnością - dodał.

- Tylko nie jest to śmiertelność rzędu zdecydowanie poniżej jednego procenta, tylko cały czas powyżej dwóch procent, jednego procenta - podkreślił. Zwrócił także uwagę, że "w tym momencie ludziom chorym trzeba zapewnić właściwą opiekę". - Mamy mniej więcej 100 tysięcy miejsc szpitalnych, ale oprócz COVID-19 są jeszcze inne choroby - mówił.

- Trudno odmówić człowiekowi wymagającemu interwencji chirurgicznej. W związku z tym pojemność łóżek systemu jest taka, jaka jest – wskazywał.

Ocenił, że jest możliwość przygotowania kilkunastu tysięcy łóżek, a po wyczerpaniu tej możliwości "zostaje nam tylko Stadion Narodowy i tymczasowe szpitale, które z oczywistych względów nie będą zapewniały takiego komfortu leczenia, jaki można by było zapewnić w normalnych szpitalach".

Ekspert zaapelował także, by stosować się do nowych zaleceń i obostrzeń "przynajmniej przez okres kilku tygodni". - Mam nadzieję, że dalej będzie można te ograniczenia, te zasady bezpieczeństwa znacznie zmniejszyć, jeśli odniesie to sukces. A sukces zależy tylko od nas wszystkich – podsumował profesor Horban.

Autor:akr/adso

Źródło: TVN24, PAP