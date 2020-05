Jak zachowywać się na basenie, w kinie, na weselu? "Można byłoby sobie tego niedźwiedzia darować"

Większość nakazów zostaje. Zostaje zasada utrzymania dwóch metrów dystansu - mówił w "Tak jest" w TVN24 krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych profesor Andrzej Horban, odnosząc się do luzowania kolejnych obostrzeń. Jednocześnie odpowiadał na pytania, w jaki sposób zachowywać się na przykład na weselu, w kinie, na basenie czy w samolocie, aby zminimalizować ryzyko zakażenia.

Od soboty wejdzie w życie kolejny etap znoszenia ograniczeń wynikających z epidemii COVID-19. Przewiduje on między innymi zniesienie obowiązku noszenia maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych oraz zniesienie limitu osób w sklepach i punktach gastronomicznych.

"Większość nakazów zostaje"

O tym, jak luzowanie obostrzeń może wpłynąć na rozwój epidemii, mówił w "Tak jest" w TVN24 profesor Andrzej Horban, krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych. Zwracał uwagę, że "większość nakazów zostaje". - Zostaje zasada utrzymania dwóch metrów dystansu - przypominał.

Odpowiadał także na pytania o to, jak zachować się w konkretnych sytuacjach, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia.

Krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych: większość nakazów zostaje TVN24

Wesela. "Można byłoby sobie tego niedźwiedzia darować w tym czasie"

Od 6 czerwca będzie można organizować wesela do 150 gości. Na uwagę, że na weselu ludzie w naturalny sposób przebywają ze sobą w bliskim kontakcie i nie zachowują w związku z tym dystansu dwóch metrów, prof. Horban przyznał, że "można byłoby sobie tego niedźwiedzia darować w tym czasie". - Przede wszystkim należy pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli mamy objawy infekcji górnych dróg oddechowych, to raczej nie należy być na tym weselu - podkreślił. - Jeżeli mieliśmy do czynienia z pacjentem, który jest zakażony lub jesteśmy w miejscu, w którym jest ognisko (wirusa - red.), to załóżmy maskę, nawet na weselu. To naprawdę chroni ludzi - zwracał uwagę. I dodał: - Należy wierzyć w zdrowy rozsądek ludzi.

Kino, teatr. Prof. Horban: jeżeli mamy te dwa czy trzy metry odległości, to idźmy

Prof. Horban mówił również o tym, jak zachowywać się podczas pobytu w kinie czy w teatrze, które także będą otwarte od 6 czerwca. - Jeżeli mamy te dwa czy trzy metry odległości, to idźmy. Jeżeli mamy obawy, to załóżmy maskę. W tym momencie szansa na zakażenie jest relatywnie nieduża - wskazywał.

Ekspert mówił także o tym, że jeżeli obok nas usiądzie osoba, która ma objawy zakażenia, na przykład kaszle, to wówczas należy zwrócić jej uwagę, a jeżeli to nie poskutkuje, to opuścić salę kinową czy teatralną.

Jak zachowywać się w kinie, teatrze czy na pokładzie samolotu? TVN24

Samolot. "Przed wejściem do samolotu będzie prowadzona kontrola pasażerów"

Od 1 czerwca mają zostać wznowione loty krajowe. Profesor Andrzej Horban mówił o tym, jak zachować się w samolocie, kiedy w naszym otoczeniu przebywa osoba z objawami. - Z tego co mi wiadomo, przed wejściem do samolotu będzie prowadzona kontrola pasażerów. Więc jeżeli obsługa zobaczy, że ktoś ma objawy infekcji górnych dróg oddechowych, to taka osoba będzie poddana kontroli - zaznaczył.

Basen. "Woda nie jest środowiskiem sprzyjającym przenoszeniu tego typu wirusa"

Krajowy konsultant do spraw chorób zakaźnych wskazywał także, jak zachowywać się na basenie. Przestrzegał, żeby nie pływać "za blisko drugiej osoby". Jednocześnie zwracał uwagę, że "woda nie jest środowiskiem sprzyjającym przenoszeniu tego typu wirusa". - Te wirusy przenoszone są drogą kropelkową, czyli powietrzną - przypominał.

"Woda nie jest środowiskiem sprzyjającym przenoszeniu tego typu wirusa" TVN24

Autor:mjz/ks

Źródło: TVN24