W ostatnich dniach dobowa liczba zakażeń koronawirusem dynamicznie rośnie. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło w czwartek 4280 nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Dzień wcześniej informowano o 3003 przypadkach zakażeń. Były to kolejne dobowe rekordy od początku epidemii. Łącznie w Polsce infekcję koronawirusem potwierdzono u ponad 111 tysięcy osób.

Powrót do szkół "pomysłem co najmniej niebezpiecznym"

Profesor Andrzej Fal, kierownik Kliniki Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych warszawskiego szpitala MSWiA, odpowiadał w TVN24 na pytanie, jaka może być ta decyzja premiera w sobotę. - Od mniej więcej połowy sierpnia jasno wyrażałem swoje zdanie mówiąc, że powrót do szkół w tej formie, w jakiej się wydarzył, jest pomysłem co najmniej niebezpiecznym - powiedział. - Jak widać, częściowo się to potwierdziło - dodał.