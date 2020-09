"Słów, że będzie cztery miliony szczepionek, nie wstrzyknie się tym, którzy chcą się zaszczepić"

Kiedy nałożą się wszystkie jesienno-zimowe infekcje, ja nawet nie chcę myśleć, co może nas spotkać - powiedziała w "Faktach po Faktach" profesor Alicja Chybicka, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu, senator Koalicji Obywatelskiej. Odnosząc się do braku szczepionek przeciwko grypie, zauważyła, że szczepienie to "zabezpieczyłoby nas przynajmniej przed jednym wrogiem".