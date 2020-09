Profesor Simon o osobach bez maseczek: Karać. Można mieć różne poglądy, ale państwo jest wspólne

Cały czas przypominam o wielkim słowie: solidarność. To solidarność z ludźmi starszymi, chorowitymi czy wrażliwymi na zakażenia, czyli jakimiś dziesięcioma milionami ludzi w tym państwie - zwrócił uwagę w TVN24 profesor Krzysztof Simon, dolnośląski konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych. Mówił między innymi o wzajemnej odpowiedzialności w obliczu sezonu jesienno-zimowego, gdy do zachorowań na COVID-19 dołączą inne choroby.

W ostatnich dniach pogorszyły się statystyki nowych, potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem. Podczas gdy tydzień temu w poniedziałek było ich stosunkowo niewiele, bo 377, a we wtorek i w środę po około 600, to już w czwartek liczba odnotowanych nowych infekcji wyniosła 837, a w piątek - 757.

Dolnośląski konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych i kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu profesor Krzysztof Simon ocenił w TVN24, że z powodów "finansowych, ale i pewnych doświadczeń nikt nie dopuści do kolejnego lockdownu" w Polsce. Zaznaczył przy tym, że nie możemy dopuszczać do niektórych sytuacji, jak na przykład marsze, których uczestniczy sprzeciwiają się noszeniu maseczek i innym ograniczeniom wprowadzonym w czasie epidemii.