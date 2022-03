Resort zdrowia planuje znoszenie obostrzeń. Komentarz profesora Krzysztofa Simona i doktora Pawła Grzesiowskiego

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiada luzowanie obostrzeń związanych z pandemią. Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Krzysztof Simon w "Faktach po Faktach" w TVN24 przyznał, że w środowisku lekarskim zdania dotyczące zasadności znoszenia obostrzeń są podzielone. Z kolei ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19 Paweł Grzesiowski przestrzega, że po zniesieniu obowiązku noszenia maseczek w zamkniętych pomieszczeniach, do społeczeństwa popłynie przekaz, że pandemia się skończyła.

Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Krzysztof Simon w "Faktach po Faktach" w TVN24 stwierdził, że "należy coś poluzowywać". – Wirus jest bardziej łagodny, powoduje mniejsze obciążenie śmiertelnością, więc i mniejsze obłożenie oddziałów – przyznał.

- Ale z drugiej strony mamy praktycznie stan wojenny dookoła granic Polski i fatalną atmosferę, napływ uciekinierów, którzy są w mniejszym stopniu zaszczepieni niż my i mamy 30 procent społeczeństwa do tej pory niezaszczepione, więc dyskusje są bardzo zróżnicowane – dodał.

Prof. Krzysztof Simon stwierdził, że należałoby zrezygnować z kwarantanny i oddziałów covidowych. – Nam są przesyłani pacjenci w gipsie, z rozsianym nowotworem, z guzem mózgu, po urazach, tylko dlatego, że są zakażeni i nie mają żadnych objawów. To jest bez sensu – ocenił i zastrzegł, że osoby zakażone powinny podlegać izolacji, a także należałoby utrzymać obowiązek noszenia maseczek w zamkniętych pomieszczeniach.

Dr Grzesiowski: Polacy powinni się dalej szczepić i testować

– Dodałbym do tego jeszcze testowanie. Wciąż namawiam i przypominam o tym, że są szczepienia. My praktycznie nie widzimy nowych osób na szczepieniach, a przecież ponad 30 procent Polaków się w ogóle nie zaszczepiło – zwrócił uwagę. – Szczepienia zmniejszają ryzyko ciężkiego covidu, zmniejszają ryzyko śmierci, ale też wpływają na słabsze rozprzestrzenianie się wirusa – przypomniał.

Dr Grzesiowski: zapał Polaków do walki z pandemią maleje

Grzesiowski przyznał, że jeśli minister zdrowia ogłosi zniesienie obowiązku noszenia maseczek w zamkniętych pomieszczeniach, do społeczeństwa popłynie przekaz, że pandemia się skończyła. – Już te sygnały były wysyłane i za każdym razem, gdy ktoś z ministerstwa zapowiada zniesienie czy luzowanie ograniczeń, to zapał Polaków do walki z pandemią maleje – dodał.