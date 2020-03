"Problemem będzie rozprzestrzenianie się wirusa w szpitalach". Profesor ostrzega przed "eksplozją" liczby chorych

- Na razie ta fala jest przed nami i musimy być do niej bardzo dobrze przygotowani, wykorzystując wszelkie możliwe środki. Tu jest konieczna pomoc wszystkich, to nie jest tylko zadanie opieki medycznej - przekonywał we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 profesor Zbigniew Gaciong, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Nasz szpital przeżywa podobne trudności, jak wszystkie szpitale w naszym kraju. To niestety jest sytuacja, której należy się obawiać i można ją przewidzieć, że istotnym problemem będzie rozprzestrzenianie się wirusa w szpitalach, i to nie w tych przeznaczonych na hospitalizację pacjentów już zakażonych, ale w tych, które maja się zajmować innymi chorymi - powiedział profesor Zbigniew Gaciong, który pracuje w szpitalu przy Banacha w Warszawie.

Lekarz, który sam przebywa obecnie na kwarantannie po kontakcie z osoba zakażoną, dodał, że "jest to problem, którego uniknąć jest bardzo, bardzo trudno".

Zbliża się "eksplozja" zakażonych

Gość programu "Wstajesz i Wiesz" wspomniał o regule, opracowanej przez epidemiologów z King’s College w Londynie. Zgodnie z nią co pięć dni liczba wykrytych zakażeń podwaja się. - Jeżeli popatrzymy na nasz kraj, to my jeszcze jesteśmy na takim rozwoju epidemii, gdzie nie widać efektów podjętych środków zapobiegawczych. Trzymając się tej reguły, dwa tysiące (osób zakażonych - przyp. red.) powinniśmy osiągnąć mniej więcej dziś albo jutro - przewidywał profesor w poniedziałek rano.

W poniedziałek po południu Ministerstwo Zdrowia podało, że w Polsce potwierdzono łącznie 1984 przypadki koronawirusa.

Gaciong podkreślił, że należy wziąć pod uwagę także "czynnik zbyt małej ilości badań". - Prawie na pewno większość osób zakażonych o tym nie wie, gdyż nie jesteśmy w stanie, my jako opieka medyczna, wykonać odpowiedniej liczby testów - stwierdził.

Jego zdaniem, "w ciągu tygodni, może trochę dłużej", należy spodziewać się "eksplozji", a więc "nagłego pojawienia się dużej liczby chorych, wymagających pobytu w oddziałach intensywnej opieki medycznej". - To największa obawa i największy problem, jakiego należy oczekiwać - podkreślił.

"Na epidemię tego wymiaru nikt nie jest przygotowany"

Profesor zauważył, że w większości szpitali dostępność do środków indywidualnej ochrony jest niedostateczna. Przypomniał, że Fundacja TVN, przy współpracy z Amazonem, przeznaczyła ponad dwa miliony złotych na badania diagnostyczne oraz zakup środków indywidualnej ochrony.

- Problem z tym, że te środki są trudno dostępne. Niestety dostawcy bezwzględnie to wykorzystują i ceny najprostszych środków, takich jak maseczki, wzrastają dziesięciokrotnie - zauważył Gaciong.

Dodał jednocześnie, że "na epidemię tego wymiaru nikt nie jest przygotowany". - Mamy przykłady z innych krajów - wskazał.

Chińska strategia kontra europejska

Profesor opisał dwie strategie w walce z pandemią.

Pierwsza to strategia chińska, która miała na celu całkowitą izolację. - Jeśli wierzyć danym z Chin, to ta strategia w końcu odnosi efekty, gdyż Chińczycy raportują drastyczny spadek nowych zakażeń - zauważył.

- Strategia przyjęta przez kraje Europy, co jest też uwarunkowane czynnikami politycznymi, kulturalnymi i innymi, to strategia ograniczenia zasięgu epidemii tak, aby opóźnić i rozciągnąć w czasie szczyt (epidemii - red.) - wyjaśnił ekspert. Jak sprecyzował, chodzi o to, aby "fala pacjentów w najcięższym stanie została rozłożona w czasie, tak abyśmy mogli ich obsłużyć".

- Na razie ta fala jest przed nami i musimy być do niej bardzo dobrze przygotowani, wykorzystując wszelkie możliwe środki. Tu jest konieczna pomoc wszystkich, to nie jest tylko zadanie opieki medycznej - przekonywał. Zaapelował o pomoc do potencjalnych pacjentów, aby "stosowali się do zasad". Zwrócił w tym miejscu uwagę, że w niedzielę warszawski Las Kabacki był pełen ludzi, co jest sprzeczne z zaleceniami władz.

- Także ci, którzy mogą się podzielić z innymi, czymkolwiek, jedzeniem, pieniędzmi, środkami indywidualnej ochrony - to też jest pomoc, która naprawdę się przyda i może ratować życia ludzkie - powiedział.

"Nie jesteśmy w stanie zapewnić członom komisji wyborczych odpowiedniej ochrony"

- Mamy doświadczenia z wyborów samorządowych we Francji, gdzie niestety liczba osób zakażonych poprzez kontakty w komisjach wyborczych uległa zwiększeniu. Na pewno nie jesteśmy w stanie zapewnić członkom komisji wyborczych odpowiedniej ochrony - ocenił Zbigniew Gaciong.

Wspomniał o liście napisanym przez prof. Jacka Jassema, wybitnego onkologa, który prosi środowisko naukowe o poparcie idei opóźnienia wyborów.

- Przeprowadzenie wyborów w terminie 10 maja sprawi, że liczba głosujących będzie niewielka. Idea wyborów, idea powszechności, umożliwienia każdemu zabrania głosu, niestety nie zostanie zrealizowana - przekonywał Gaciong.

Profesor Zbigniew Gaciong gościem "Wstajesz i wiesz" w TVN24 TVN24

