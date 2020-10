"Będziemy mieli do czynienia z koktajlem dwóch wirusów"

Jeżeli będziemy się pchać na siebie w sklepie i chuchać sobie do ucha w tramwaju, to żadne działania nie ustrzegą nas przed przekazywaniem sobie tej choroby - stwierdził w "Tak jest" prof. Andrzej Fal, kierownik Kliniki Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych Szpitala MSWiA w Warszawie. Sławomir Jagieła, ekspert Business Centre Club ds. systemu ochrony zdrowia, zwracał w TVN24 uwagę na nieprzygotowanie polskiego systemu ochrony zdrowia na okres pandemii. Dodał, że personel medyczny oceniany jest "na mocną piątkę".

W ostatnich dniach znacznie wzrosła liczba zajętych respiratorów. Od czerwca, kiedy Ministerstwo Zdrowia zaczęło przekazywać takie dane, liczba ta utrzymywała się na poziomie 60-90 sztuk. W ciągu ostatniego tygodnia przekroczyła sto, w czwartek 1 października doszła do 159, a w piątek 2 października - 166. Resort poinformował tvn24.pl, że dla pacjentów z COVID-19 dostępnych jest obecnie w skali kraju 838 respiratorów .

"Zaczyna być bardzo nieciekawie"

Prof. Andrzej Fal, kierownik warszawskiej Kliniki Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych Szpitala MSWiA, komentując najnowsze dane przyznał, że w tej sprawie "na pewno zaczyna być bardzo nieciekawie". - Czy to jest niebezpieczne? Niewątpliwie tak, bo wystarczy spojrzeć na liczbę hospitalizowanych i na liczbę zajętych miejsc na intensywnej terapii - to podawane w statystykach jako zajęte respiratory. Tutaj generalnie chodzi o liczbę osób chorujących na COVID-19, które wymagają hospitalizacji w obrębie OIOM-ów lub OIT-ów - tłumaczył.

- Sytuacja, która wydawała się być dużo lepszą w okresie wakacji do połowy września, w tej chwili niewątpliwie się pogorszyła - stwierdził. Według gościa TVN24, obowiązujące restrykcje zostały wprowadzone za późno. - Ostrzegaliśmy i mówiliśmy, że początek roku szkolnego będzie tym trudnym okresem - powiedział. Pytany, czy otwarcie szkół we wrześniu był dobrym ruchem, profesor Fal odparł, że był przeciwnikiem takiej opcji.

- W Polsce, ale i wielu krajach proponowany był szereg innych rozwiązań - zwrócił uwagę. Wymienił tu między innymi zachowanie odstępu między powrotem z wakacji a pójściem do szkół, czy audyt sanepidu dla szkół, który mógł sprawdzić, ile uczniów może się uczyć bezpiecznie w tych placówkach. - Żadna z tych propozycji nie została wykorzystana - podsumował.

- Wydaje mi się, że w dużej mierze obserwowany w tej chwili wzrost zachorowań jest z tym związany, ale nie tylko z tym - powiedział, zwracając tutaj uwagę na zanikającą obawę Polaków przed COVID-19. - Na początku pandemii byliśmy bardzo posłuszni: chodziliśmy w maseczkach, nie spotykaliśmy się, siedzieliśmy w domu, trzymaliśmy dystans w sklepie. Nie chciałbym powiedzieć, że baliśmy się, ale był to pewien rodzaju strach. W tej chwili przestaliśmy na to zwracać uwagę - podkreślił.

Prof. Fal przypomniał, że na COVID-19 nadal nie ma leku, czy szczepionki. - Jeżeli będziemy się pchać na siebie w sklepie i chuchać sobie do ucha w tramwaju, to żadne poczynania i działania nie ustrzegą nas przed przekazywaniem sobie tej choroby - tłumaczył.

"Każdy szpital cierpi na brak personelu wysokospecjalistycznego"

- Respiratorów jest określona liczba, ale nie ma określonej liczby personelu przeszkolonego do obsługi tych respiratorów. Tu każdy pracownik jest na wagę złota, szczególnie mówimy tu o anestezjologach i pielęgniarkach - mówił. Dodał, że brakuje także "planu, aby personel wykształcić i przeszkolić". - Każdy szpital cierpi na brak personelu wysokospecjalistycznego - zauważył.

Podkreślił, że należy w tym przypadku brać pod uwagę zmienione przepisy dotyczące osób, które pozostają na kwarantannie, bo - jak wyjaśnił - nie bierze się już pod uwagę tej grupy osób i nie bada się ich ponownie po zakończeniu kwarantanny, tak jak robiono to przed zmianą przepisów. - Największa grupa osób, która może być chora, nie jest poddana obowiązkowym testom - zaznaczył.

"Będziemy mieli do czynienia z koktajlem dwóch wirusów"

W programie poruszono także bieżący temat dostępu do szczepionek w naszym kraju. Chociaż w poprzednim sezonie na grypę zaszczepiło się nieco ponad cztery procent Polaków, teraz zainteresowanie nimi wzrosło przez nałożenie się na siebie COVID-19 i grypy w sezonie jesienno-zimowym.

Prof. Andrzej Fal przypomniał w programie, że w okresie epidemicznym notuje się dziennie do 100 tysięcy zgłoszeń zakażeń wirusem grypy.

- To są potężne liczby, które w przypadku infekcji SARS-CoV-2 w ogóle się do nich nie zbliżają - skomentował. - Obsłużenie takiej liczby osób, które będą jednocześnie podejrzane o infekcję grypową, ale i COVID-ową, będzie bardzo trudne. To kwestia epidemiczna i organizacyjna - powiedział.