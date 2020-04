"Walczmy o tych, którzy żyją". Zakłady pogrzebowe w czasie epidemii

Po wybuchu epidemii COVID-19 w Polsce władze wprowadziły szereg obostrzeń i ograniczeń. Wytyczne dotyczące pochowania zmarłych zakażonych koronawirusem ministerstwo wydało dopiero na początku kwietnia. Są one jednak - zdaniem Krzysztofa Wolickiego, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego - niewystarczające. - Nie otrzymaliśmy żadnych procedur dotyczących odbioru osób zmarłych z domów objętych kwarantanną. Musimy traktować wszystkich jak zakażonych - mówi. O problematycznych pogrzebach opowiedział w swoim materiale reporter "Czarno na białym" Rafał Stangreciak.

Zgodnie z obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd w związku z epidemią COVID-19 w pogrzebie może brać udział maksymalnie pięć osób. To wytyczne dla bliskich zmarłego, ale instrukcji tego, jak mają postępować firmy pogrzebowe, początkowo nie było.

- Jak się pojawiły pierwsze przypadki zachorowania i zgonów, to już powinny być procedury mówiące, co i jak po kolei trzeba robić, a nie na zasadzie "martwcie się sami" - twierdził prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego Krzysztof Wolicki.

O takie procedury prosił Ministerstwo Zdrowia w połowie marca. 1 kwietnia w rozmowie telefonicznej z reporterem TVN24 rzecznik ministerstwa zdrowia nie chciał o nich rozmawiać. Odsyłał do Głównego Inspektora Sanitarnego.

- Mówienie, że nie ma wytycznych, jest mocną przesadą. Jest to dokładnie opisane w ustawie o chorobach zakaźnych. Są wytyczne, co należy ze zwłokami zrobić: odkażanie, zabezpieczenie personelu i tak dalej - przekonywał rzecznik GIS Jan Bondar.

Ministerstwo wydało wytyczne

Przyjmują, że każdy zmarły jest zakażony

Robert Czyżak z Polskiej Izby Branży Pogrzebowej wskazuje jednak, że nie zostały wprowadzone żadne procedury dotyczące odbioru osób zmarłych z domów objętych kwarantanną. Pracownicy zakładów pogrzebowych nie mają pewności, czy jadą do osób zdrowych, czy zakażonych.

Do tego są jednak potrzebne środki ochrony osobistej, których brakuje również zakładom pogrzebowym, zwłaszcza tym mniejszym. Przedstawiciele branży zwracali się o pomoc, ale odpowiedzi brak.

- Tego typu rzeczy są rozważane na rządowym zespole. Jest wiele sektorów, w których brakuje środków zabezpieczających. Jeżeli przedstawiciel firmy mówi, że nie ma takich środków, to w zasadzie powinniśmy zrobić kontrolę w takiej firmie i ją wyłączyć z ruchu - mówi rzecznik GIS.

Stanowisko to brzmi jak groźba. Idąc tą drogą, GIS mógłby wyłączyć wiele szpitali, które również borykają się z brakami maseczek, kombinezonów i rękawic.

- W tego typu firmach zawsze powinny być takie materiały, niezależnie od epidemii. Rząd pracuje nad tym, żeby tego nie zabrakło - zapewnia Bondar. I dodaje, że "jeżeli ktoś uważa, że jego firmę trzeba prowadzić za rączkę, to współczuje pracownikom".

Stowarzyszenie proponuje palenie zwłok. GIS: na razie wytyczne są wystarczające

Jednak GIS nie jest jak na razie przekonany do takiego rozwiązania. - Jeśli dojdzie do tragicznego scenariusza w Polsce i zwłok będzie naprawdę dużo, to wówczas będą te przepisy zmienione. Natomiast na tę chwilę uważamy obecne wytyczne za wystarczające - twierdzi Bondar.