Nie odbierzesz paszportu. Nie złożysz wniosku, gdy ważność stracił stary. Dlaczego? Nie bardzo wiadomo

Stosowne dokumenty

Reporter: - Ale jakie dokumenty? Co to państwa interesuje, z jakiego powodu ja chcę mieć paszport? Chcę mieć paszport.

Co z osobami, które nie spełniają żadnego z powyższych przypadków? - Mnóstwo ludzi jest w takiej sytuacji, którzy mają wykupione wczasy i nie mają paszportu. Na wyjazdy wakacyjne na dzień dzisiejszy nie ma możliwości składania paszportów - usłyszał reporter "Czarno na białym". Ale w innej placówce dowiedział się, że jednak mógłby dokument uzyskać, co pokazuje, że zasady nie są jednolite.

"Granice są zamknięte"

Wielu urzędników argumentowało w rozmowach z reporterem, że paszporty nie są wydawane, bo granice są zamknięte. - Granica jest zamknięta. Na dzień dzisiejszy nie wiem, kiedy będzie otworzona - stwierdziła jedna z urzędniczek. To nieprawda, bo pomimo pewnych ograniczeń pozostają one otwarte.

Reporter: - Co to znaczy: tak jest?

Urzędniczka: - Nie wiem, jak jest to prawnie ustalone, ale my codziennie przychodzimy do pracy i w każdej chwili jesteśmy gotowe do pracy, tak? To nie jest moja decyzja, tylko wojewody albo w ogóle ministra spraw wewnętrznych i administracji.