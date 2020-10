Jacek Sutryk zakażony koronawirusem

O zakażeniu koronawirusem Sutryk poinformował we wpisie na Facebooku.

"Wczoraj zadzwoniła do mnie pani z sanepidu. Poinformowała mnie, że miałem kontakt z osobą pozytywnie zdiagnozowaną na obecność wirusa SARS-CoV-2. Kochani, cóż - zdarza się, zdarzało i zdarzać będzie. Jak sami widzicie z jeszcze większą częstotliwością. Wokół nas jest zapewne wiele takich osób choć nie wszyscy oni o tym wiedzą z uwagi na brak objawów lub dostępności badań" - napisał.

Sutryk: czuję się dobrze, nie mam żadnych objawów

"Po wczorajszym telefonie dziś rano poddałem się badaniu, którego wynik jest dodatni. Czuję się dobrze, nie mam żadnych objawów, ale - zgodnie z procedurą - muszę zostać przez 10 dni na kwarantannie, z której będę kontynuował pracę zdalną. Będę Was intensywnie informował o tym, co dzieje się we Wrocławiu" - napisał dalej prezydent tego miasta.