Prezydent zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

"Lepiej późno niż wcale"

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski zadeklarował, że "jeżeli zostanie zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego, to na pewno będzie na niej przedstawiciel" tej formacji. - Ważnym jest, aby rozsądnie współpracować w ramach walki z epidemią koronawirusa - podkreślił. - Dobrze, że prezydent zdecydował się na to działanie, ale szkoda, że tak późno, bo Lewica apelowała o to od prawie trzech tygodni - przypomniał.