"Polska dziękuje za niezwykłą służbę". Odznaczenia od prezydenta za walkę z epidemią COVID-19

Dziękuję, że się państwo nie cofnęliście, że byliście do ostatniej chwili - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas ceremonii wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w walce z koronawirusem. Wśród wyróżnionych znaleźli się lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, pracownicy laboratoriów, naukowcy. - Oby te odznaczenia były pamiątką najtrudniejszego czasu w państwa życiu, który nigdy więcej się nie ponowi - mówił.

We wtorek w Ogrodach Zewnętrznych Pałacu Prezydenckiego prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2.

W wystąpieniu prezydent podkreślał, że jest wzruszony, że spotkał go zaszczyt, iż w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej może podziękować odznaczonym za ich pracę. - Polska dziękuje państwu za niezwykłą służbę dla Rzeczypospolitej i dla pacjentów, dla Rzeczypospolitej i dla ludzi po prostu w bardzo, bardzo trudnym czasie - mówił.

"Wszyscy państwo służyliście jednej sprawie - drugiemu człowiekowi"

- Chociaż w ten symboliczny sposób Polska może - w imieniu wszystkich jej obywateli - podziękować za to, jacy państwo jesteście, jak traktujecie przyjęte na siebie zobowiązania wynikające ze złożonej przysięgi, wynikające z przyjętego na siebie zobowiązania do tego, by służyć drugiemu człowiekowi, do tego by służyć nauce, by ją realizować - kontynuował.

Andrzej Duda zwrócił uwagę, że odznaczeni to przedstawiciele różnych dziedzin medycyny m.in. lekarze, pielęgniarki, ratownicy, pracownicy laboratoriów i naukowcy. - Wszyscy państwo służyliście jednej sprawie - drugiemu człowiekowi, żeby przetrwał, żeby nie zachorował, żeby nie umarł, żeby choroba, która go dotknęła, wywarła jak najmniejsze skutki, żeby mógł wrócić do normalnego życia - mówił prezydent.

"Oby te odznaczenia były pamiątką najtrudniejszego czasu w państwa życiu, który nigdy więcej się nie ponowi"

Jak podkreślił, odznaczeni pełnili swą służbę często z narażeniem zdrowia i życia. - Trudno to sobie wyobrazić tym, którzy nie pełnią takiej służby na co dzień - ocenił. - Jednak są obok nich tacy, którzy się nie wahają iść do szpitala w najtrudniejszym czasie: naście czy dziesiąt godzin przebywać w ubraniu ochronnym, w ogromnej uciążliwości, w strasznych warunkach i fizycznych i psychicznych - mówił dalej prezydent.

- Z całego serca dziękuję, że się państwo nie cofnęliście, że byliście do ostatniej chwili - podkreślił prezydent. Według niego "nie każdego było na to stać, także spośród tych, co składali przysięgę, także spośród tych, co kiedyś przyjęli na siebie zobowiązanie do służenia drugiemu człowiekowi". - W chwili próby nie umieli sobie poradzić sami ze sobą, ze swoją obawą, z obawą o swoją rodzinę - dodał.

Prezydent Duda wyraził nadzieję, że epidemia się wkrótce skończy. - Mam nadzieję, że to, iż realizujemy Narodowy Program Szczepień, że to, iż zachęcamy, że coraz więcej naszych rodaków jest zaszczepionych spowoduje, że pandemia zgaśnie. Daj Boże, że nie wróci - powiedział. - Oby te odznaczenia były pamiątką najtrudniejszego czasu w państwa życiu, który nigdy więcej się nie ponowi - dodał prezydent.

Uroczystość odbyła się w Ogrodach Zewnętrznych Pałacu Prezydenckiego PAP/Radek Pietruszka

Pełna lista odznaczonych

Za wybitne zasługi w działalności organizacyjno-badawczej na rzecz zwalczania zagrożeń biologicznych Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowany został Marek Figlerowicz z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz zwalczania zagrożeń biologicznych oraz w działalności naukowo-badawczej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowani zostali:

Marcin Chmielewski z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Marcin Drąg z Politechniki Wrocławskiej, Maciej Figiel z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Luiza Handschuh z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Iwona Mozer-Lisewska z Oddziału Zakaźnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu, Katarzyna Rolle z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Uhonorowanych zostało wiele osób, między innymi lekarze, pielęgniarki, ratownicy, pracownicy laboratoriów i naukowcy PAP/Radek Pietruszka

Za zasługi w działalności na rzecz zwalczania zagrożeń biologicznych oraz w działalności naukowo-badawczej Złoty Krzyż Zasługi otrzymali:

Anetta Bartczak z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Władysława Biegańskiego w Łodzi, Stefan Bednarz, Katarzyna Blat i Monika Bociąga-Jasik ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Artur Bodys z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, Sławomir Buczek z Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, Joanna Chilińska ze Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Andrzej Cieśla ze Szpitala św. Michała Archanioła - Centrum Medycznego w Łańcucie, Małgorzata Czajkowska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Zenon Czajkowski z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, Ewa Czerska z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, Miłosz Dobrogowski z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Irena Dworakowska z Centrum Zdrowia Psychicznego - Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Elżbieta Dyrda z Centrum Medycznego w Łańcucie, Magdalena Figlerowicz ze Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Jarosław Furtak z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, Aleksander Garlicki ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Tomasz Gaszyński z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Małgorzata Gaweł z Centrum Medycznego w Łańcucie, Małgorzata Gębicka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Jacek Gniot z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, Barbara Hasiec z Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie, Leszek Jahołkowski z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, Zbigniew Jarosik z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Andrzej Jonak z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, Joanna Jursa-Kulesza z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, Hanna Kamola z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, Hanna Karakuła-Juchnowicz z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Aneta Karwowska z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, Jolanta Kędzierska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Anna Kołupko z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, Teresa Koperniak z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Alicja Kowalska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Małgorzata Kowanek z Centrum Medycznego w Łańcucie, Agnieszka Królikowska ze Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu, Marcin Krzanowski ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Beata Krzysztoszek z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. doktora Tytusa Chałubińskiego, Janusz Kuźniar z Centrum Medycznego w Łańcucie, Bożenna Leśniak z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, Marzena Lewandowska ze Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu, Halina Łupińska ze Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Andrzej Makara z Centrum Medycznego - Szpital św. Michała Archanioła w Łańcucie, Anna Markowska ze Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Krystyna Matusow z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, Anna Matys ze Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Barbara Maziarz ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Tomasz Myszala z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, Jolanta Niścigorska-Olsen z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, Magdalena Nowakowska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Mirosława Olejniczak z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Miłosz Parczewski z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, Marek Paździor z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, Anna Piekarska z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Władysława Biegańskiego w Łodzi, Tomasz Piekoś z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, Agata Porębska, Maria Pyrdziak, Lucyna Raczkiewicz-Duszyk ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Paweł Radom ze Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Monika Rucka ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Edyta Rybak z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach, Piotr Rybak z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, Beata Sacharczuk-Zając z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, Wioletta Słowińska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Maria Smalecz z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, Jacek Smykał ze Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, Sylwia Sołowiej z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, Magdalena Strach ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Agnieszka Szarowska z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, Dariusz Timler z Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, Krzysztof Tomasiewicz z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, Małgorzata Usielska i Magdalena Witak-Jędra z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, Rafał Wlazeł z Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Ryszard Wlazłowski z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Stanisław Wojtan i Alina Zabdyr ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Małgorzata Zając-Marczewska z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, Joanna Zajkowska i Izabela Ziółek ze Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Tak wyglądało przyznawanie odznaczeń PAP/Radek Pietruszka

Za zasługi w działalności na rzecz zwalczania zagrożeń biologicznych oraz w działalności naukowo-badawczej Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali:

Agnieszka Belter, Adam Ciesiołka, Joanna Delimata z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Monika Dusza ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Grzegorz Figura, Paweł Głodowicz, Adriana Grabowska, Małgorzata Grabowska, Paweł Joachimiak z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Paulina Kasperkiewicz-Wasilewska z Politechniki Wrocławskiej, Elżbieta Korab ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Natalia Koralewska z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Robert Kubisztal ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Konrad Kuczyński z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Lucyna Kwaśniewska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Julia Latowska, Elżbieta Lenartowicz, Julia Misiorek, Mateusz Nowaczyk, Rafał Nowak, Cezary Odrzygóźdź i Marcin Osuch z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Piotr Owłasiuk ze Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Aleksandra Pawela z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Leszek Poppe ze Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Marcin Poręba z Politechniki Wrocławskiej, Grzegorz Rozmus ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Agnieszka Ruszkowska z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Wioletta Rut z Politechniki Wrocławskiej, Ireneusz Stolarek, Magdalena Surdyka i Barbara Szutkowska z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Barbara Śliwa ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Anita Świętochowska ze Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Tomasz Wolak ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Żaneta Zarębska i Paweł Zmora z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Za zasługi w działalności na rzecz zwalczania zagrożeń biologicznych oraz w działalności naukowo-badawczej Brązowym Krzyżem Zasług uhonorowani zostali:

Pracownicy Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu Natalia Bartyś, Lucyna Budźko, Kinga Ciechanowska, Magdalena Dąbrowska, Karolina Hoffa-Sobiech, Ewelina Jesion, Żaneta Kalinowska-Pośka, Martyna Kordyś, Klementyna Marciniak, Anna Mleczko, Paweł Pawelczak, Paula Sobieszczańska, Agnieszka Szczepańska, Paweł Śledziński, Karolina Świtońska-Kurkowska, Anna Wasilewska.

Były to odznaczenia dla osób zasłużonych w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2 PAP/Radek Pietruszka

Autor:akr//rzw

Źródło: PAP, tvn24.pl