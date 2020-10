Prezydent: W najbliższych dniach spodziewane są dalsze wzrosty. Dalsza przyszłość też zależy od nas

W ciągu siedmiu dni, od czwartku 8 października do środy 14 października, resort zdrowia poinformował łącznie o 34 485 przypadkach zakażenia. Dla porównania, od czwartku 1 października do środy 7 października, informowano o 15805 przypadkach.

Poprzednio Andrzej Duda informował o rozmowach z szefem Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod koniec września. Relacjonował wtedy, że usłyszał od niego, że w okresie od połowy września do połowy października spodziewany jest wzrost liczby zakażeń ze względu na powroty z wakacji, powroty do pracy i do szkół. - To były procesy, które były nieuchronne, dlatego że faktem jest to, że pandemia jest - mówił.