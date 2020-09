Prezydent: wypłaszczenia spodziewamy się od połowy października

Duda: wypłaszczenia spodziewamy się od połowy października

Prezydent Andrzej Duda podczas briefingu prasowego w Watykanie, gdzie przebywa w związku z pierwszą wizytą zagraniczną w nowej kadencji, pytany był o wzrost zakażeń koronawirusem odnotowywany w ostatnich dniach. - Pandemia nie jest w odwrocie, ale jest pod kontrolą w naszym kraju, podkreślam to od samego początku. Nie brakuje ani łóżek w szpitalach, ani respiratorów, jest odpowiedni zapas na to przygotowany - ocenił Duda.

Prezydent podkreślił, że rozmawiał na temat sytuacji w kraju z szefem Głównego Inspektoratu Sanitarnego i usłyszał od niego, że w okresie od połowy września do połowy października jest spodziewany wzrost liczby zakażeń ze względu na powroty z wakacji, powroty do pracy i do szkół. - To były procesy, które były nieuchronne, dlatego że faktem jest to, że pandemia jest - powiedział.