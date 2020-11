Szpital poprosił mieszkańców o pomoc. Odzew przekroczył wyobrażenia

Krótkie momenty wytchnienia są w pracy medyków niezbędne. - Podczas całego dyżuru myśli się o tym, żeby nie doszło do uszkodzenia rękawic, żeby przyłbica nie pękła, żeby kombinezon się nie rozerwał – mówi Domicela Maraszkiewicz, pielęgniarka oddziału covidowego w Szpitalu Miejskim w Miastku. - Wychodząc do domu, mimo że mamy zaplecze sanitarne bardzo dobre, i tak cały czas myślimy, że może przynieśliśmy, może gdzieś się zakaziłyśmy, ale mimo to na drugi dzień wstajemy, przychodzimy, bo taka jest nasza praca – dodaje.

Prezes szpitala prosi o pomoc mieszkańców

W tej sytuacji prezes szpitala zaapelowała do mieszkańców. Na profilu społecznościowym szpitala poprosiła o pomoc przy opiece nad chorymi, w sprzątaniu i rozwożeniu posiłków na oddziałach niecovidowych, żeby wypełnić miejsce pracowników przeniesionych do opieki nad zakażonymi. Odzew przekroczył wyobrażenia. - Zgłosiło się do nas kilkunastu wolontariuszy, również z różnych rejonów Polski, deklarując nam, że są gotowi przyjechać tu na kilka dni, żeby tylko dostać kawałek kąta do spania – podkreśla Renata Kiempa.