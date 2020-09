"Zachowanie na ulicy, w sklepach, liczne wesela, imprezy towarzyskie spowodowały, że mamy to, co mamy"

Chyba za szybko poluzowaliśmy zasady naszego postępowania - powiedział we "Wstajesz i weekend" w TVN24 profesor Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Odniósł się do szybkiego wzrostu liczby zakażonych koronawirusem w Polsce.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę o 1584 nowych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2 i 32 osobach, które zmarły. Dzień wcześniej zdiagnozowano 1587 nowych infekcji. Był to najwyższy dobowy przyrost zakażonych od początku epidemii w Polsce.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej powiedział w sobotę w TVN24, że wzrost zakażeń w ostatnich dniach "wiąże się przede wszystkim z tym, że do tej pory prawie połowa testów była wykonywana dla pacjentów już diagnozowanych wcześniej celem ogłoszenia ich ozdrowieńcami, by mogli wrócić do normalnego funkcjonowania".