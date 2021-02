Premier: musimy jeszcze przez kilka, kilkanaście tygodni wytrzymać okres trudnych restrykcji

Każdy tego typu krok, to mały kroczek do powrotu do normalności. Chciałbym, abyśmy wszyscy doświadczyli jej w jak najbliższym terminie, ale to zależy od wypełnienia wymogów bezpieczeństwa - mówił w piątek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Ogłosił, że w połowie lutego nastąpi otwarcie między innymi hoteli, stoków, kin i teatrów w reżimie sanitarnym.

W piątek odbyła się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremierów Piotra Glińskiego i Jarosława Gowina oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na temat zasad bezpieczeństwa epidemicznego. - Od dwóch tygodni obserwujemy swego rodzaju stabilizację zachorowań. Mamy sytuację lepszą, jeśli chodzi o poziom zajętości łóżek covidowych, ale także łóżek respiratorowych, z kolei liczba zgonów jest cały czas niepokojąca - mówił szef rządu.

- Dlatego możemy mówić o co najwyżej pewnego rodzaju kruchej stabilizacji - dodał. Morawiecki wskazywał na trudną sytuację w wielu krajach europejskich, w tym między innymi w Portugalii. - Widać, że musimy postępować bardzo ostrożnie, że nie można pozwolić sobie na szerokie luzowanie - powiedział Morawiecki

Otwarcie hoteli, stoków, teatrów, kin

Szef rządu poinformował, że 12 lutego nastąpi otwarcie hoteli i miejsc noclegowych do 50 procent łóżek oraz otwarcie między innymi kin i teatrów do 50 procent miejsc, a decyzje będą obowiązywać przez dwa tygodnie. Dodał, że dopuszczona będzie też aktywność sportowa na terenach otwartych.

Przekazał, że restauracje, siłownie i kluby fitness pozostaną nadal zamknięte.

Szef rządu oświadczył, że dziś pełen powrót do całkowitej normalności gospodarczej byłby "zdecydowanie przedwczesny". - Nie możemy sobie na coś takiego pozwolić - dodał. Zaznaczył, że zakomunikowane w piątek zmiany są "działaniem warunkowym".

- Po dwóch tygodniach od wdrożenia nowych zasad mamy punkt sprawdzenia, jak zachowuje się wirus w odniesieniu do podstawowych parametrów, czyli liczba zakażeń, liczba zgonów, zajęte łóżka, zajęte łóżka respiratorowe i tempo szczepień, jako ten dodatkowy, towarzyszący parametr, który jest kluczowy dla szybszego zwalczania wirusa - mówił premier.

Otwieramy od 12 lutego warunkowo teatry, filharmonie, opery, stoki narciarskie i baseny TVN24

"Każdy tego typu krok, to mały kroczek do powrotu do normalności"

Zapowiedział, że bezpośrednio po zakończeniu konferencji obędzie się rozmowa z przedstawicielami branży hotelarskiej i noclegowej.

- I tak jak szybko przeprowadzamy dzisiaj szczepienia, to również będzie determinanta dalszego luzowania, a tempo szczepień zależne jest na ten moment wyłącznie od dostaw dawek szczepionek z koncernów zagranicznych, według kalendarza zamówionego przez UE - powiedział szef rządu.

Dodał, że "dobra wiadomość jest taka, że już prawie 100 procent medyków zostało zaszczepionych, co oznacza, że mamy pierwszy etap (szczepień) prawie za sobą".

Morawiecki mówił, że Polska jest w stanie szczepić nawet 10 razy szybciej, bo infrastruktura i logistyka są do tego przygotowane. - Tylko potrzebujemy szczepionek - dodał.

- Podsumowując, myślę, że każdy tego typu krok, to mały kroczek do powrotu do normalności. Chciałbym, abyśmy wszyscy doświadczyli jej w jak najbliższym terminie, ale to zależy od wypełnienia wymogów bezpieczeństwa, bo walka z wirusem nauczyła nas tego jednego, że niczego nie możemy być pewni raz na zawsze. Jednak jeśli zachowamy dyscyplinę i utrzymamy dwutygodniowy rytm stopniowego otwierania gospodarki, to myślę, że dalsze takie etapy są również przed nami - oświadczył szef rządu.

Podkreślał, że mimo to Polacy muszą jeszcze przez "kilka, kilkanaście tygodni wytrzymać ten okres trudnych restrykcji i ograniczeń, po to, by nasze życie gospodarcze i społeczne wróciło na normalne tory".

Niedzielski: musimy wszyscy zdawać sobie sprawę, że ta decyzja jest związana z ryzykiem, dlatego podjęliśmy ją jako decyzję warunkową TVN24

Niedzielski: jeśli pandemia przyspieszy, będę rekomendował krok wstecz

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski akcentował na konferencji prasowej, że decyzje dotyczące luzowania części obostrzeń są trudne, wiążą się bowiem - jak ocenił - z ogromnym ryzykiem. - Decyzje, które podejmujemy, podejmujemy w logice minimalizacji potencjalnego ryzyka transmisji koronawirusa, które nadal jest realnym zagrożeniem – podkreślił.

Minister mówił, że rozwiązania, które mają zacząć obowiązywać w połowie lutego, wprowadzane są warunkowo. - Musimy wszyscy zdawać sobie sprawę, że decyzja jest związana z ryzykiem i dlatego podjęliśmy ją jako warunkową. (…) Będziemy mieli do czynienia z pewnym interaktywnym scenariuszem po 12 lutego - w kolejnych dniach i tygodniach od nas będzie zależało, co będzie dalej się działo – wskazał.

- Jeżeli będzie przyspieszenie procesu pandemicznego, będę rekomendował wykonanie kroku wstecz i dokonania kolejnych obostrzeń, by utrzymywać pandemię pod kontrolą, czyli na stabilnym co najmniej poziomie – powiedział.

Zaznaczył jednocześnie, że jeśli sytuacja będzie się rozwijała lepiej, będzie przestrzeń do dyskutowania, co dalej można robić. - Przyszłość jest naprawdę w naszych rękach - stwierdził.

Autor:js/kab

Źródło: PAP