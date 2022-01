Koronawirus. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił szefów partii politycznych na spotkanie

"Premier Mateusz Morawiecki skierował zaproszenie do przewodniczących klubów, kół parlamentarnych oraz szefów partii politycznych na wspólne spotkanie dotyczące dalszej walki z pandemią COVID-19" - napisał rzecznik rządu na Twitterze. "Spotkanie odbędzie się we wtorek w KPRM" - poinformował.

Morawiecki: wierzę, że spotkanie będzie owocne

"Skierowałem zaproszenie do przewodniczących klubów, kół parlamentarnych oraz szefów partii politycznych na wspólne spotkanie dotyczące dalszej walki z pandemią COVID-19. Spotkanie odbędzie się we wtorek w KPRM. Wierzę, że będzie owocne i pozwoli nam na podjęcie najlepszych możliwych decyzji dotyczących zdrowia i życia wszystkich Polek i Polaków" - napisał Mateusz Morawiecki.

Budka: premier nagle będzie konsultował się z opozycją

Budka powiedział, że "na pewno jakiś przedstawiciel będzie na tym spotkaniu". - To oczywiste, jesteśmy to winni Polakom - dodał.

Koronawirus. Piąta fala. Sytuacja epidemiczna

Walka z pandemią

W opublikowanej w mijającym tygodniu przez MZ strategii walki z COVID-19, opracowanej na piątą falę pandemii zapisano, że to, co obecnie jest priorytetem – a co w dużej mierze wynika ze specyfiki przebiegu zakażenia odmianą omikron, jaką jest szybszy rozwój choroby - to przede wszystkim: wzmacnianie i promowanie znaczenia szczepień ochronnych oraz zwiększenie dostępności testów na COVID-19.