"Najtrudniejszy czas przed nami". Premier w szpitalu w Pyrzowicach

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział we wtorek, że "duży niepokój" w kwestii rozwoju sytuacji epidemicznej "budzi to, co się dzieje w województwie śląskim i mazowieckim". Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podczas wideokonferencji w tym dniu z prezydentami, starostami i dyrektorami szpitali ocenił sytuację epidemiczną w regionie jako trudną i niepokojącą. Zaapelował o przygotowanie się na dalszy wzrost liczby zakażeń do końca tego tygodnia.