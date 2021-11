Premier: Strach jest właściwy. Wirus znowu zbiera śmiertelne żniwo, przede wszystkim wśród niezaszczepionych

Cieszę się, że szczepienia ruszyły, niestety jest to radość przez gorzkie łzy. Przede wszystkim dlatego, że zaczynamy się bać wirusa - powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. - Niestety ten strach jest realny - ocenił.

Premier zapowiada "dodatkowe ograniczenia"

- Niestety słyszeliśmy w ostatnich kilku dniach bardzo niepokojące wieści płynące z WHO, to wieści dotyczące zmutowanej wersji wirusa omikron i jaka będzie realna odpowiedź szczepionek albo odporności osób, które już przeszły COVID-19 na tę zmutowaną wersję. Dzisiaj do końca tego jeszcze nie wiemy. Wiemy natomiast, że już poszczególne kraje, jak Wielka Brytania, Francja tworzą nowe przepisy, które mają chronić przed zmutowanym wirusem - opisał.