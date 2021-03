Premier: najtrudniejszy czas właśnie przed nami

- W całej Polsce mamy dzisiaj już 75 procent zajętości wszystkich łóżek covidowych i łóżek z respiratorami. To jest miara obciążenia służby zdrowia - mówił. - Ale także miarą odpowiedzialności politycznej było właśnie to, że w odpowiednim momencie staraliśmy się utworzyć jak najwięcej nowych łóżek covidowych, nowych szpitali tymczasowych - przekonywał.

"Musimy zdusić trzecią falę". Zapowiedź kolejnych obostrzeń

W środę resort zdrowia potwierdził 29 978 nowych, potwierdzonych przypadków zakażeń. To najwyższy bilans od początku epidemii w Polsce , czyli od 4 marca 2020 roku, kiedy potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia.

- Musimy tę trzecią falę zdusić, dlatego będziemy w najbliższym czasie wdrażać kolejne obostrzenia, kolejne rygory, które będą obowiązywały przez dwa tygodnie: tydzień przed świętami i tydzień po świętach - ogłosił. - Mam nadzieję, że doprowadzi to nie tylko do zmniejszenia liczby hospitalizacji, ale także do zduszenia tej trzeciej fali, z którą się mierzymy, ale na którą na szczęście mamy skuteczne remedium, czyli szczepionkę - dodał.