Premier twierdzi, że szkoły "dostały dwa miesiące" na przygotowanie. Wytyczne ogłoszono 5 sierpnia

Chcemy zrobić wszystko, by w całej Polsce dzieci powróciły do w miarę normalnego trybu uczenia się, w jak największym reżimie sanitarnym. Zdaję sobie sprawę z tego, że w szkołach nie jest to łatwe, ale dlatego dyrekcja i samorządy dostały dwa miesiące, żeby się przygotować - mówił w piątek w Radiu Wrocław premier Mateusz Morawiecki. W rzeczywistości rządowe wytyczne na nowy rok szkolny zostały jednak opublikowane dopiero na początku sierpnia.

Od września podstawowym modelem pracy w szkołach mają być zajęcia stacjonarne. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł podjąć decyzję, że część dzieci lub klas będzie uczęszczać do szkoły w tradycyjnej formie, a część będzie uczyła się na odległość lub - przy większym zagrożeniu - w pełni przejść na kształcenie zdalne.

Premier: dyrekcja i samorządy dostały dwa miesiące, żeby się przygotować

Do decyzji o powrocie uczniów do szkół odniósł się w piątek w Radiu Wrocław premier Mateusz Morawiecki. Pytany, czy rozumie obawy rodziców z tym związane, powiedział, że jego zdaniem "Ministerstwo Edukacji Narodowej we właściwy sposób przygotowało procedury postępowania w sytuacji, kiedy nastąpi zakażenie". Dodał, że "67 procent Polaków chce powrotu dzieci do szkół".

- Musimy również brać pod uwagę to, że stan psychiczny naszych dzieci i młodzieży, które są zamknięte w domach i które uczą się w sposób zdalny również ucierpi w sytuacji, gdyby nadal kontynuować naukę tak, jak to było przed wakacjami. Dlatego chcemy zrobić wszystko, ażeby w całej Polsce dzieci powróciły do w miarę normalnego trybu uczenia się - powiedział szef rządu.

Dodał, że "oczywiście chcemy to zrobić w jak największym reżimie sanitarnym". - Zdaję sobie sprawę z tego, że w szkołach nie jest to łatwe, ponieważ szkoły nie były budowane z myślą o epidemiach, ale dlatego dyrekcja i samorządy dostały dwa miesiące, żeby się do tego przygotować. A tam, gdzie się to nie udało, postaramy się pomóc - powiedział Morawiecki.

Wytyczne dla szkół

Tymczasem wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla szkół na nowy rok szkolny zostały opublikowane dopiero 5 sierpnia. To tam zawarte są - niezbędne do organizacji pracy placówki w czasie epidemii - zalecenia: kto może wejść do szkoły, w jaki sposób wchodzić do budynku, a także dotyczące organizacji zajęć, zasad korzystania z części wspólnych, postępowania w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u ucznia. MEN, MZ i GIS rekomendują taką organizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu, na przykład dzięki różnym godzinom przychodzenia uczniów do szkoły.

Tego samego dnia minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski zapowiedział, że podstawowym modelem pracy w nowym roku szkolnym ma być model tradycyjny.

Autor:js//rzw

Źródło: Radio Wrocław, tvn24.pl, PAP