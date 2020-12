"Potraktujmy święta Bożego Narodzenia wyjątkowo". Apel premiera i ministra zdrowia

Morawiecki zaznaczył na wtorkowej konferencji prasowej, że nawet najskuteczniejsza szczepionka nie zadziała, jeżeli do programu przystąpi zbyt mało ludzi. - To jest nasza odpowiedzialność za wszystkich - przekonywał szef rządu.

"Miejmy na uwadze to, że pandemia nie jest jeszcze zwalczona"

Premier zwrócił ponadto uwagę, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia. - To jest wyjątkowy czas, ale w tym wyjątkowym czasie potrzebna jest wyjątkowa odpowiedzialność - za siebie i za bliskich, za to, żeby nie zarażać innych. Od naszej odpowiedzialności zależeć będzie życie tysięcy ludzi - powiedział Morawiecki.

Zaapelował, by ograniczyć mobilność w okresie świątecznym. - U nas również (...) spadkowy trend zachorowań wyhamował, a więc widać, że zbliżają się też trudne decyzje i trudne tygodnie, i patrząc na to, co dzieje się wokół nas, mając na uwadze decyzje naszych sąsiadów, (...) miejmy na uwadze to, że pandemia nie jest jeszcze zwalczona, że w bardzo wielu miejscach mówi się o trzeciej fali - przypomniał premier.

Niedzielski: zwracam się z prośbą, żeby każdy przekonany do szczepień, przekonał do szczepień osoby w swoim otoczeniu

"Nie możemy dopuścić do tego, żeby szczepienia odbywały się w warunkach eskalacji pandemii"

- Widać, że procesy pandemiczne wyhamowują. To znaczy, że spadek dynamiki, z którym miesiliśmy do czynienia w ostatnich tygodniach jest coraz mniejszy. Tak naprawdę, liczba zakażeń stabilizuje się nam w okolicy średnio 10 tysięcy zakażeń, co jest ogromną liczbą, która prowadzi zarówno do presji na system opieki zdrowotnej, ale też - co jest najgorszą konsekwencją choroby na koronawirusa - do zgonów - powiedział minister.