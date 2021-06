Premier: podjęliśmy decyzję w sprawie liczby wiernych w kościołach

Podjęliśmy decyzję, żeby w kościołach od przyszłego tygodnia było więcej wiernych - przekazał we wtorek premier Mateusz Morawiecki. - Chcemy doprowadzić do tego, żeby połowa miejsc w kościołach mogła być wypełniana - wyjaśnił. Dodał, że szczegóły w tej sprawie zostaną przedstawione w czwartek. Do tych słów odniósł się rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.