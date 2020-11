Dr Sutkowski: Stabilizacja to iluzja. Prawie 40 procent zgonów w Polsce ostatniej doby z powodu SARS-CoV-2

W czwartek premier Mateusz Morawiecki napisał w mediach społecznościowych, że "w tym tygodniu, pierwszy raz od dwóch miesięcy, liczba zakażeń zaczęła spadać". Choć stosunek zakażonych - 65/100 000 mieszkańców to wciąż dużo, to jednak pierwszy sygnał stabilizacji i dowód, że nasza strategia i obostrzenia zaczynają przynosić skutek!". Oświadczył, że "wspólnym wysiłkiem wyhamowaliśmy zakażenia tuż przed punktem krytycznym".

"Stabilizacja to jest pewna iluzja poprawy"

- Nie opanowaliśmy jeszcze pandemii. Stabilizacja to jest pewna iluzja poprawy, dlatego że mamy do czynienia z bardzo dużą liczbą potwierdzonych przypadków zakażeń i z bardzo dużą liczbą zgonów z powodu koronawirusa i koronawirusa i chorób współistniejących – zaznaczył.

Dodał, że "osoby z chorobami współistniejącymi to bardzo często osoby w bardzo dobrym stanie, które żyłyby długo, gdyby nie koronawirus". - Przyczyna i skutek są tutaj ze sobą splecione. Koronawirus niestety zbiera żniwo w postaci prawie 40 procent dziennych zgonów w Polsce, przynajmniej za wczorajszą dobę. To jest bardzo duży odsetek i bardzo duży problem, pomijając albo nie pomijając pozostałych pacjentów, bo to też jest narastający problem – powiedział dr Sutkowski.

"Koronawirus ma się dobrze, a my jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji"

- Wszystkie dane, o których mówimy, prawie 25 tysięcy zachorowań, prawie 450 zgonów, ponad 2000 zajętych łóżek respiratorowych, covidowych - to są dane, które mówią, że pandemia ma się dobrze, koronawirus ma się dobrze, a my jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji – mówił gość TVN24.

- Cieszy stabilizacja na takim poziomie, ale jeszcze raz powtórzę: to jest pewna iluzja poprawy, to jest to, żebyśmy się przez chwileczkę uśmiechnęli i powiedzieli: "super, nie jest 40 tysięcy". - Ale to dalej jest bardzo źle – podkreślił.